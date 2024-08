El portavoz de Putin sentencia la negociación de paz con Ucrania

Mikhail Svetlov via Getty Images

Rusia responderá sin falta a la incursión de las fuerzas ucranianas en la región fronteriza de Kursk, que comenzó hace tres semanas, prometió este lunes el Kremlin. "Por supuesto, tales acciones hostiles no pueden quedar sin una respuesta adecuada. Definitivamente habrá una respuesta", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció el domingo que el Ejército ucraniano había tomado el control de otras dos localidades en la región de Kursk, donde las fuerzas de Kiev ocupan decenas de pueblos tras cruzar la frontera el 6 de agosto. El jefe del Estado ucraniano aseguró también que sus tropas siguen haciendo prisioneros entre los soldados rusos en Kursk.

Tras la incursión, Rusia aseguró que "no es el momento" de negociar con Ucrania en vista de su ofensiva en la región fronteriza rusa de Kursk, pero insistió en que las condiciones de Moscú para el arreglo del conflicto "no se anulan".

"No, (las condiciones) no se anulan, pero ahora mismo sería inapropiado iniciar un proceso de negociación", dijo el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, al canal de Telegram Shot. Además, resaltó que en la etapa actual de la incursión de Ucrania en Kursk, Rusia no va a hablar con las autoridades de ese país.

Ahora, el portavoz del Kremlin ha vuelto a bordar la cuestión de las negociaciones de paz: "Ustedes saben que el tema de las negociaciones en este momento prácticamente ha perdido su relevancia, en los medios de comunicación se publican muchos informes sobre diversos contactos, y no todos son veraces".

Mientras, el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, anunció en tanto que la situación sigue siendo complicada también en ese territorio ruso, colindante con Kursk y con Ucrania. Gladkov afirmó que, en vista de los peligros existentes, las autoridades planeaban "el cierre total" del acceso a tres localidades más de esa región.

Desde el inicio de la ofensiva ucraniana contra Kursk también las regiones de Briansk y Bélgorod declararon el régimen de operación terrorista y comenzaron a evacuar algunas localidades próximas a la zona de combates