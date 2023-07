El presidente lituano advierte de la presencia del Grupo Wagner en Bielorrusia: una "amenaza grave"

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha aseverado que la presencia de mercenarios del Grupo Wagner en territorio bielorruso constituye una "amenaza grave" para la seguridad lituana, así como para el resto de países fronterizos con Bielorrusia.

"Desde los primeros informes de que los mercenarios de Wagner podrían desplegarse en Bielorrusia, inmediatamente dije que no se podía descartar tal amenaza", ha manifestado el presidente lituano, según recoge la radiotelevisión LRT.

Así, aunque los paramilitares puedan finalmente ser enviados a África, Nauseda ha alertado de que para ellos es "realmente tentador" aprovechar su estancia en Bielorrusia para llevar a cabo "varias provocaciones" contra no solo Lituania, sino también Polonia y Letonia.

Los mercenarios del Grupo Wagner fueron enviados a Bielorrusia como solución a su intento de rebelión contra las autoridades rusas a finales de junio. En respuesta, Lituania tomó medidas de seguridad adicionales y preparó a sus Fuerzas Armadas para colaborar con la Guardia Fronteriza en caso de emergencia.

Por su parte, Polonia también ha adoptado medidas de seguridad en esta línea, si bien es cierto que la frontera entre territorio polaco y bielorruso cuenta ya con un destacado sistema de defensa tras haber reforzado la verja y aumentado la presencia de agentes de seguridad.

Wagner no reclutará a nuevos mercenarios

Mientras, el jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, ha confirmado este lunes que la empresa paramilitar ha dejado de reclutar a nuevos combatientes al no luchar más en Ucrania. "Por el momento, no tenemos déficit de personal y no planeamos reclutar", ha dicho en un audio difundido por canales de Telegram asociados con Wagner.

Además, Prigozhin ha agregado que ahora mismo se desconoce la fecha del reinicio del reclutamiento del grupo, que durante los combates en Ucrania se abasteció en gran medida de presidiarios y exconvictos, de los que habrían muerto unos 20.000.

No obstante, ha asegurado que "cuando la Patria lo requiera", los wagneritas, que hasta hace poco eran la principal fuerza de asalto rusa en Ucrania, volverán a crear una "unidad adicional" para defender los intereses nacionales.

Por ahora, el grupo continuará sus actividades en África y Bielorrusia. El proyecto de investigación Gayun confirmó previamente la presencia de más de 3.500 milicianos de Wagner en Bielorrusia.