EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 10 de junio de 2024

La ofensiva militar rusa contra la ciudad ucraniana de Járkov "se encalló", afirma Washington

La ofensiva militar rusa alrededor de Járkov, en el noreste de Ucrania, "se encalló", afirmó este domingo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, después de que Washington levantara parcialmente las restricciones sobre el uso de armas estadounidenses para golpear Rusia. "Quiero subrayar que esta ofensiva [rusa] en Járkov se encalló. Járkov sigue bajo amenaza, pero en los últimos días, los rusos no pudieron hacer progresos materiales sobre el terreno en esa zona", afirmó Jake Sullivan. El presidente estadounidense, Joe Biden, rechazó durante mucho tiempo que los ucranianos usaran las armas entregadas por Washington, su principal apoyo militar, contra territorio ruso. Pero el dirigente levantó finalmente las restricciones, bajo ciertas condiciones. "No estamos autorizando ataques a 300 kilómetros dentro de Rusia y no estamos autorizando ataques sobre Moscú, sobre el Kremlin", insistió Biden en una entrevista publicada el jueves en ABC News.