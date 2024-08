EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 28 de agosto de 2024

Ucrania confirma los avances militares

Zelenski ha dado cuenta de la evolución del conflicto y presumir, por ejemplo, de los avances militares logrados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. El presidente ha confirmado el ensayo "con éxito" del primer misil balístico de fabricación ucraniana, un hito del que no ha dado detalles. Si embargo, ha señalado que "dependerá" de los aliados de Ucrania sus posibilidades de vencer a Rusia en el campo de batalla. "Espero que trabajen más y más rápido", ha dicho. Para ello, ha apuntado, deberán también levantar algunas de las restricciones que merman las capacidades del Ejército ucraniano.



El mandatario ha destacado que los ansiados aviones de combate F-16 ya han logrado repeler algunos de los misiles que Rusia utilizó en su último ataque a gran escala contra la infraestructura energética, pero ha señalado que todavía no cuentan con un número suficiente de este tipo de aeronaves y que se necesita capacitar a los pilotos ucranianos. Asimismo, ha instado a Polonia a seguir suministrándoles cazas MiG 29, cuyo manejo no les es ajeno a los aviadores del Ejército ucraniano.



En cuanto a la incursión militar en la región rusa de Kursk, Zelenski ha señalado que avanza a buen ritmo y ha dado pie a "muchas soluciones necesarias". Prevé también tratar estos avances en su próxima discusión con Biden, para la que no existe fecha cerrada. Zelenski sí ha querido dejar claro que no está dispuesto a canjear territorio de Ucrania a cambio de garantías de seguridad y bajo ningún tipo de negociación, en el marco de la posible integración en la OTAN.