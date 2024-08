EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 29 de agosto de 2024

Rusia amplía su lista negra de EEUU con casi un centenar de periodistas y empresarios



El Ministerio de Exteriores ruso anunció este miércoles sanciones contra 92 periodistas, funcionarios y empresarios estadounidenses a los que responsabiliza de apoyar a Ucrania y difundir noticias falsas sobre este país y su Ejército. La lista negra de Moscú sumó a periodistas de The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, y colaboradores de los británicos Daily Telegraph y Guardian, que calificó de "liberal-globalistas y vinculados a la elaboración y difusión de noticias falsas sobre Rusia y (...) la cobertura propagandística de la guerra híbrida desatada por Washington".



La diplomacia rusa reiteró sus acusaciones contra la política rusófoba de la administración del presidente Joe Biden, que con el fin de "infligir a Moscú una derrota estratégica" ha lanzado "andanadas de sanciones contra políticos, empresarios, científicos, personalidades de la cultura y periodistas rusos".



Además de los periodistas, Moscú incluyó en la lista negra a funcionarios estadounidenses, representantes del sector empresarial, particularmente algunos vinculados al sector industrial militar, que suministran armas a Kiev y apoyan al Gobierno ucraniano.