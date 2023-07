España toma la decisión de no enviar bombas de racimo a Ucrania

Está siendo uno de los temas más debatidos en las últimas horas. Bombas de racimo sí o bombas de racimo no. En el día de ayer, la OTAN afirmó que el envío de esta arma "dependerá de cada país", permitiendo que cada estado de la alianza decida "de forma individual" si quiere o no enviar estas bombas a Ucrania para defenderse de la invasión rusa.

El asunto es complicado y salvo Estados Unidos, que se mostró ayer favorable al envío, muchas de las potencias europeas ya se han manifestado en contra de esta opción, como es el caso de Alemania o de España, que en el día de hoy, a través de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado cualquier posibilidad de envío de estas munición..

Margarita Robles ha informado de que España "no comparte" y se posiciona "en contra" de la decisión de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a las Fuerzas Armadas ucranianas.

Sí al compromiso con Ucrania pero no a las bombas de racimo

"España, desde el compromiso firme que tiene con Ucrania, tiene también un compromiso firme en que determinadas armas y bombas no se pueden entregar en ningún caso", ha aseverado Robles en declaraciones a los medios de comunicación en un acto del PSOE en Madrid.

Cuestionada por el polémico envío, pues se trata de una decisión que choca con los avisos de Naciones Unidas y que contraviene una convención internacional que prohíbe el uso de este tipo de armamento, la titular de Defensa ha subrayado la posición "clara y rotunda" de España en contra de esta acción.

En este sentido, Robles, quien ha puntualizado que el envío de estas bombas es decisión de Estados Unidos y no de la OTAN, ha insistido en el apoyo "total y absoluto" del Gobierno de España a Ucrania, pero ha defendido que en la "legítima defensa no se utiliza unas bombas como son las bombas de racimo. No a las bombas de racimo y sí a la legitima defensa a Ucrania que entendemos que no se realiza con las bombas de racimo", ha sentenciado.