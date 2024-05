La esperanzadora predicción de un reputado directivo sobre el precio del aceite de oliva

El aceite de oliva se ha convertido en uno de los productos más caros de la lista de la compra desde hace varios meses. La mayoría de consumidores está pendiente de las ofertas para no tener que eliminar este producto de su dieta habitual, pero lo que realmente les preocupa es saber cuándo se va a estabilizar el precio del oro líquido.

Francesc Minguell, director gerente de la Cámara de Comercio de Tortosa, ha hablado recientemente a este respecto. Según recoge Ideal, ha valorado el último informe de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español y ha asegurado que "la gran distribución suele pactar a un año vista los precios con los proveedores".

El experto confirma que se espera una evolución "muy positiva" del precio del aceite, lo que supone una bajada. Pero no todo son buenas noticias, puesto que no será de inmediato. Esta bajada del precio del oro líquido no se hará efectiva hasta que se cumpla un año del pacto de precios acordado.

Así que de acuerdo con las explicaciones de Minguell, el precio que se está pagando actualmente en los supermercados fue el que se acordó a inicios de campaña. Y lo más probable es que se mantenga hasta que finalice.

Esto quiere decir que no habrá ningún cambio notable hasta el próximo mes de septiembre, cuando iniciará la siguiente campaña de aceite de oliva.