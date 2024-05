Israel mata en Gaza a un alto cargo de uno de los grupos implicados en el ataque del 7 de octubre

Talal Abu Zarifa, alto responsable del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), ha muerto este domingo en un ataque aéreo del Ejército de Israel en el sur de la ciudad de Gaza, en el marco de la ofensiva israelí en la Franja, que desde octubre se ha cobrado la vida de más de 35.000 personas.

La oficina de prensa del FDLP ha anunciado a través de su perfil en la red social Facebook el "martirio del líder nacional", miembro del buró político, que "lideraba la resistencia contra la bárbara invasión israelí en el barrio de Al Sabra".

"Nos despedimos de Zafira, luchador que pasó la flor de su juventud y los años de su vida luchando entre las filas de su pueblo y bajo la bandera del FDLP desde que se unió como estudiante en una universidad de Argelia. Luego regresó a la Franja para asumir sus funciones de liderazgo", reza el comunicado.

Las Brigadas del FDLP, así como las de Yihad Islámica y las del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), estuvieron implicadas junto al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), todos ellos con presencia en Gaza, en el ataque a Israel del 7 de octubre, en el que hubo 1.200 muertos y 240 rehenes.

Entonces, el Ejército israelí lanzó una ofensiva contra la Franja, que se ha saldado con la vida de más de 35.000 personas en el enclave, a las que suman unos 420 muertos en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de colonos israelíes.

EEUU no apoya el asedio a Rafah mientras envía armas



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, manifestó este domingo al ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, el "férreo compromiso" de EE.UU. con la seguridad de Israel, pero dejó clara su oposición a una operación militar terrestre en Rafah, en la Franja de Gaza. Durante la llamada abordaron la situación en la Franja de Gaza, "los esfuerzos en curso para asegurar la liberación de los rehenes" y el objetivo compartido de derrotar a Hamás, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

No obstante, el secretario de Estado de EE.UU. reafirmó la "oposición de Estados Unidos a una importante operación militar terrestre" en el área sureña de Rafah, donde se han refugiado más de un millón de personas. Blinken subrayó la necesidad de "proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios" en Gaza, e instó a Gallant a "garantizar" que la asistencia humanitaria pueda llegar y distribuirse, mientras se persigue a Hamás.

Horas antes de esa llamada, en una intervención para el programa Face the Nation de la CBS, Blinken acusó a Israel de no tener un "plan creíble" para la protección de civiles en Rafah, pero ha matizado que eso no ha frenado el envío de armas de Estados Unidos a Israel, a excepción de bombas de gran carga explosiva, que están en "pausa", como había afirmado el mismo Biden hace unos días.

"Ahora mismo, lo único que hemos retrasado y estamos pausando son estas bombas de alta carga explosiva, porque estamos en una conversación activa con Israel dado el impacto que estas armas pueden tener si se usan en áreas densamente pobladas incluyendo Rafah", empezó a contestar.

La periodista Margaret Brennan insistió en si era posible que sean enviadas esas bombas, y Blinken reiteró que EE.UU. lo está negociando con Israel pero tiene "preocupaciones reales" sobre su uso.

Blinken justificó el suministro de armas a Israel diciendo que afronta un "entorno militar extraordinariamente complejo" porque el grupo islamista Hamás se retiró a Gaza tras los ataques del 7 de octubre y se esconde bajo infraestructuras civiles, y advirtió que sus efectivos "están volviendo" a áreas "limpias".