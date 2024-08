​España se une a Venezuela y sale a las calles para mandar un mensaje a Maduro que recorre el mundo

Miles de opositores venezolanos se han movilizado este sábado en las principales ciudades del país, y en 350 ciudades de todo el mundo -incluida España-, en defensa de "la verdad" de las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que la mayor coalición opositora asegura que ganó su abanderado, Edmundo González Urrutia, pese al resultado oficial que dio el triunfo al mandatario, Nicolás Maduro.

En Caracas, los manifestantes comenzaron a llegar al punto de la convocatoria con mucha antelación respecto a la hora fijada, portando banderas, pancartas y copias de las actas de votación, como pidió la líder opositora María Corina Machado a través de redes sociales desde el pasado martes, día en que se lanzó la convocatoria.

También salieron a la calle miles de personas en las principales ciudades del país, en respuesta a la petición de Machado y González Urrutia, quienes instaron a los venezolanos a asistir acompañados de sus familiares, con la enseña nacional y las actas, que -asegura el antichavismo- avalan su victoria en las presidenciales.

De hecho, Machado ha reaparecido en público para participar en la concentración tras dos semanas en las que se ha mantenido bajo resguardo, al temer por su "libertad y su vida", según explicó en un extenso artículo que publicó en The Wall Street Journal, días en los que no dejó de manifestarse a través de entrevistas en diversos medios y publicaciones en redes sociales, invitando a los venezolanos a no abandonar la lucha por "la verdad" de las elecciones.

Este sábado ha aparecido nuevamente en el ya popular camión de campaña, aclamada por miles de manifestantes que atendieron a su llamado a continuar la protesta pacífica, acompañada de varios opositores, como Delsa Solórzano, Biagio Pilieri o César Pérez Vivas, entre otros.

Las copias de las actas se han convertido en un símbolo de la mayor coalición opositora, pues asegura haber reunido el "83,5%" de estos documentos que, según insiste, demuestran la victoria de González Urrutia.

Fuera del país se han convocado movilizaciones en más de 350 ciudades del mundo, tanto en América como en el resto de continentes, donde manifestantes han mostrado carteles para exigir también la libertad de los detenidos, entre ellos el periodista y miembro del equipo nacional de comunicaciones del partido Vente Venezuela, Gabriel González, quien cumple dos meses de haber sido apresado.

Ayuso se da un baño de masas al grito de "libertad"

En España, la manifestación principal se ha desarrollado en Madrid, aunque también ha habido protestas en otras 40 ciudades españolas, desde donde ha lanzado un mensaje muy claro a Maduro al reunir a cientos de personas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hablado desde la Puerta del Sol, donde se han congregado cientos de venezolanos. "Amigos, estamos hoy aquí, en la Puerta del Sol, en Madrid, en el kilómetro cero de todas las carreteras españolas, defendiento la libertad, la vida y la democracia en Venezuela", ha comenzado.

"España tiene que estar a la cabeza en esta tarea, tenemos un deber histórico, político y moral con nuestra nación hermana, como hizo ayer el rey Felipe VI en República Dominicana. Lamento que no siempre todo el mundo haga su trabajo en estas horas críticas, cuando desde hace ya meses, el tirano Nicolás Maduro ya amenazaba con el baño de sangre que está protagonizando, cuando de una manera injusta, cobarde, escandalosa, inhabilitó a Corina Machado porque ve en ella al verdadero líder en Venezuela", ha afirmado.

Ayuso, ha continuado señalando que, "cuando Maduro mandó perseguir, encarcelar a miembros de su equipo, cuando negaron el voto a la inmensa mayoría del pueblo venezolano en el exilio, millones de personas no han podido de votar esa papeleta con la cara de Maduro y, aún así, habéis ganado. Lo hicieron todo, y también modificaron caprichosamente las reglas del juego, el conteo electoral, todo, y nada".

"Lamento que el Gobierno de España no haya estado siempre ahí, y le animo a que lo haga, a que se sume siempre con Venezuela, que la izquierda se una en esto. Nada, ni en manifestaciones, ni en declaraciones valientes, nada", ha clamado la presidente madrileña, quien también se ha acordado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Y no actúan entre otras cosas porque su maestro, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene mucho que callar en Venezuela, muchos negocios, muchos intereses, viajes de lujo, rescates de aerolíneas, maletas de madrugada en el aeuropuerto de Barajas, asesoramientos millonarios, ¿y qué más que no sabemos? Nos avergënza que el expresidente socialista haya apoyado públicamente la dictadura de Maduro. Y que calle ante las atrocidades que se siguen comentiendo, más de 2.000 arrestados, niños, decenas de mujeres que están denunciando torturas en prisión, decenas de personas que ya han sacrificado su vida, mientras centenares de miles se juegan la suya, porque no tienen miedo, qué libre se es cuando no se tiene miedo", ha añadido.

Ayuso ha insistido en que la izquierda se tiene que posicionar. "España tiene un deber con Venezula, nuestra historia no se entiende sin América, mientras no comprendamos que España y Venezuela somos uno, estaremos perdiéndonos a nosotros mismos. Por favor, den un paso adelante valiente, porque esto no va solo de Venezuela, va de toda la región hermana, va del bien más preciado que tiene el hombre: la libertad. La vida no es tal si no se vive en libertad", ha clamado.

A través de un video en X, González Urrutia ha pedido a los venezolanos en el exterior ser "la voz de millones" de "quienes pretenden silenciar" con "persecuciones, encarcelamientos, asesinatos y censura", para que "el grito de cambio en paz recorra el mundo entero".

"Tenemos los votos, tenemos las actas y hemos demostrado al mundo que ganamos. Estamos trabajando incansablemente para que ustedes vuelvan a una Venezuela de progreso y bienestar", ha expresado el opositor, que ha pedido a los venezolanos seguir "firmes".

Entretanto, el chavismo también ha convocado para este sábado una marcha en todo el país con el objetivo de celebrar lo que consideran la "victoria de la revolución bolivariana" en las presidenciales, pese al cuestionamiento de varios Gobiernos extranjeros y grupos de veeduría que participaron en los comicios.