Un militar denuncia el gasto desorbitado de EEUU en armas que pueden ser destruidas por un dron ruso de menos de 700 euros

El secretario del Ejército de EEUU, Daniel Driscoll, advierte que el país no puede continuar invirtiendo en sistemas de armas costosos que son vulnerables a drones baratos, cada vez más usados en conflictos modernos como la guerra en Ucrania.

"Seguimos creando y comprando estas exquisitas máquinas que los drones muy baratos pueden eliminar", afirmó en el podcast War on the Rock emitido el martes, informa Business Insider. Su mensaje respondía a una preocupación creciente en el Pentágono: la desproporción entre el coste de los sistemas militares tradicionales y las armas no tripuladas económicas que pueden neturalizarlos fácilmente.

"Somos la nación más rica, tal vez en la historia del mundo, pero ni siquiera nosotros podemos sostener un equipo de un par de millones de dólares que se puede eliminar con un avión no tripulado y municiones de 800 dólares", insistió.

Driscoll se refirió a los informes según los cuales Rusia habría producido hasta 1,5 millones de drones en los últimos 12 meses, una cifra que calificó como motivo suficiente para "replantearse el coste de lo que estamos comprando".

La experiencia de Ucrania ha sido clave para esta reflexión. El Ejército ucraniano ha reportado grandes pérdidas de vehículos blindados, más de 4.400, frente a ataques con drones rusos. Rusia, por su parte, ha perdido más de 12.600 unidades, según el sitio de inteligencia de código abierto Oryx. Tanques como el M1 Abrams estadounidense, que cuestan alrededor de 10 millones de dólares, han sido vulnerables a drones explosivos que cuestan apenas cientos.

Auqnue se ha intentado reforzar el blindaje de estos vehículos, Driscoll reconoció que no es una solución definitiva. "La relación de costes no funciona", admitió al ser preguntado sobre el futuro del Vehículo Robótico de Combate, uno de los proyectos más ambiciosos del Ejército.

