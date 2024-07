Este es el país que sufre a la vez sequía, escasez de agua e inundaciones

La situación climatológica en China se está agravando en los últimos meses. Mientras una parte del país sufre de sequía y escasez de agua, la otra tiene que hacer frente a fuertes inundaciones que han acabado con la vida de varias personas.

Hasta ocho provincias del centro y norte de China están siendo castigadas por una severa sequía, la peor que muchos lugareños recuerdan, por las escasas lluvias en los dos últimos meses. "Dependemos del Emperador del Cielo para ganarnos la vida. No me atrevo a tener esperanzas", lamenta en The Economist un granjero, sector que ha sufrido especialmente esta problemática.

En varias partes del centro y norte de China se prevén dificultades. El medio mencionado establece que la mayoría de las provincias del norte, donde vive el 40% de la población del país, se encuentran por debajo del umbral de "escasez de agua" establecido por la ONU.

En contraste, el sur del país sufrió el mes pasado grandes inundaciones que provocaron deslizamientos de tierra. Como consecuencia, decenas de personas fallecieron y miles tuvieron que ser evacuadas. No obstante, esta zona también ha sido azotada por sequías durante largos periodos en los tres últimos años.

Previsiones poco optimistas

Los científicos estiman que a China le esperan unos años complicados con cada vez más períodos de lluvias más intensas y de sequías más prolongadas. Una situación que dificultará el reto que tiene el país de saciar la sed del 20% de la población mundial con sólo un 6% del agua dulce del mundo.

Y es que a las sequías se suma otro problema: los glaciares del Himalaya, que alimentan los grandes ríos del país, están retrocediendo. Una quinta parte de su hielo se ha derretido desde los años 50, provocando que gran parte de China sea más húmeda. Los oasis en los desiertos occidentales están floreciendo.

