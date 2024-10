Europa contiene la respiración ante la movilización de las fuerzas nucleares estratégicas rusas

Como la invasión rusa de Ucrania se perpetúa, hay quien habla de conflicto enquistado, pero no lo está, no lo es. Los frentes de batalla arden, las ofensivas en el este del país o en suelo ruso se encarnizan y, además, no deja de haber novedades sobre el armamento que cada cual ha puesto en el asador.

Ahora se ha sabido que Moscú está desplegando en Ucrania soldados de sus Fuerzas de Misiles Estratégicos, que normalmente se especializan en la operación de armas nucleares. Un titular inquietante que preocupa mucho en Europa, obviamente por el daño que pueda causar a los ucranianos pero, también, por tener semejantes armas a las puertas de territorio comunitario y zona OTAN, acercando más la internacionalización de la guerra.

Sin embargo, hay datos para ser prudentes: el despliegue se produce en un momento en que Rusia se enfrenta a una disminución de tropas en su ofensiva contra su vecino y se espera que los soldados sirvan como infantería en la invasión rusa, según Militarnyi, un medio de comunicación ucraniano que cubre el ámbito militar y cuya fiabilidad ha sido alta en esta contienda.

Las unidades se formaron a finales del verano de este año y se desplegaron para combatir, informó el citado medio. El informe agregó que las unidades probablemente no involucraban a especialistas directamente responsables del uso de armas nucleares, sino personal de apoyo.

Citando a un grupo activista ruso que equipó a la unidad recién formada con equipo para la guerra, Militarnyi informó que la unidad recibió estaciones de radio civiles chinas, ya que no había sido provista de los medios de comunicación necesarios.

El despliegue por parte de Rusia de miembros de sus Fuerzas de Misiles Estratégicos para reforzar sus esfuerzos de guerra se produce en medio de informes, que citan datos del Ministerio de Defensa de Ucrania, de grandes pérdidas en un solo día. "Tanto Rusia como Ucrania enfrentan serios problemas con el número de personal", dijo por ejemplo a la revista norteamericana Newsweek William Freer, investigador en seguridad nacional del grupo de expertos Council on Geostrategy. "Después del suministro de municiones, reponer las bajas es el segundo aspecto más importante para ambos bandos a la hora de ganar una guerra de desgaste", afirmó.

Guerra de cifras

Funcionarios ucranianos informaron el miércoles de que las fuerzas rusas perdieron 1.460 soldados en un espacio de 24 horas, lo que elevaría las pérdidas totales de personal militar de Moscú desde febrero de 2022 a 683.040.

Pero Rusia no suele hacer públicas sus pérdidas militares y los analistas se muestran escépticos ante los informes de ambos bandos en el conflicto. Sin embargo, Moscú informa periódicamente de que más de 1.000 combatientes ucranianos mueren o resultan heridos cada día.

Vladimir Grubnik, oficial del ejército de la República Popular de Donetsk y organizador de uno de los mayores fondos voluntarios en apoyo de la república separatista, ha indicado que las Fuerzas de Misiles Estratégicos están activas en Kursk, un territorio fronterizo ruso en el que Kiev lanzó una contraofensiva sorpresa en agosto, marcando la primera vez que tropas extranjeras tomaban territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial.

En agosto, Rusia había desplegado ya "tropas espaciales" -un regimiento de sus Fuerzas Aeroespaciales- para defender la región de Kursk en medio de su escasez de personal. Esta unidad, creada entre mayo y junio, estaba formada por personal de empresas de seguridad y logística, ingenieros, mecánicos, oficiales y militares de un puerto espacial ruso.