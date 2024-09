Fracaso estrepitoso de la brigada ártica con soldados liberados de las cárceles rusas

Vlad Karkov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Vladimir Putin tiene un problema. "Pone carne en el asador de la guerra de Ucrania, pero se la queman", como dijo hace poco una fuente de Inteligencia de EEUU. Quiere decir que son altísimas las cifras de bajas en sus Fuerzas Armadas, tanto por muertos como por heridos. Así que hace tiempo que el presidente ruso acudió a presos para llenar sus filas. Condena condonada por pelear en el frente.

No le está saliendo bien la apuesta. A los casos de retornados que están cometiendo nuevamente delitos se suman los fallos en las trincheras. Mal formados, mal concienciados, combaten mal. Ahora se sabe que un gran número de tropas rusas reclutadas en prisiones han muerto en enfrentamientos en las islas ocupadas por las fuerzas de Moscú en el estuario del Dnieper y el Mar Negro.

En concreto, los soldados reclutados en la 80ª Brigada de Fusileros Motorizados del Ártico, creada ya en 2014 para proteger los territorios rusos fronterizos con Noruega y Finlandia como parte del Comando Estratégico Conjunto de la Flota del Norte, han "desaparecido" de las islas en la desembocadura del río Dnieper, cerca de la región ucraniana de Jerson, dijeron varios de sus familiares al medio ruso independiente Okno.

La brigada rusa del Ártico habría sido "diezmada" en los ataques ucranianos, "sufriendo hasta un 80% de bajas", dijo la cuenta de X (anteriormente Twitter ) de Chris O'Wiki, un analista militar que publica sobre la guerra, compartiendo los últimos informes.

Irina Ivanovna, cuyo hijo Konstantin, de 36 años, se unió a la unidad desde una prisión rusa, dijo a la publicación que él desapareció esta primavera mientras luchaba en Ucrania. Dejó de comunicarse con ella el 27 de abril, dijo. "Llamé a la unidad militar y me dijeron que el 80% de la brigada había muerto o estaba herida. Un chico que estaba de servicio con mi hijo resultó herido en el estómago... El 29 de abril me entregaron un documento en el que se indicaba que había desaparecido en combate. Dicen que cuando liberen a Kherson, buscarán en estas islas", explicó.

Ivanovna dijo que aunque estaba feliz cuando se enteró de que su hijo iba a pelear en Ucrania, ahora está preocupada porque actualmente está "desaparecido en combate". "No sabemos si está vivo o muerto: ni aquí ni allá", afirmó al citado medio.

Otro soldado ruso reclutado para unirse a la brigada el año pasado desde la prisión, Sergei Romantsov, de 37 años de Severodvinsk, fue enviado a la misma región en abril, pero desapareció después de solo unas semanas, dijo su familia.

"De la cárcel se fue a la guerra. Tuvimos una discusión al respecto. Le dije: no hace falta, es un billete de ida. Le quedaban sólo dos años de cárcel, es una locura firmar un contrato. Me llamó y me dijo que se iba. Sin explicarme los motivos", cuenta su hermana, Nina.

"Lo nombraron piloto de barco. Se suben a los barcos por la noche, van a misiones, recogen a los heridos", dijo. "A finales de abril, llamó y dijo que había pasado por un bautismo de fuego. Y una semana después, desapareció".

"El 1 de mayo todavía estaba vivo, no se sabe qué pasó después. Me enteré de que su barco fue alcanzado por un proyectil o por un dron. Hubo supervivientes, pero muchos murieron", dijo, añadiendo que las islas están ahora "totalmente bajo el control de Ucrania".

"Nadie quiere ir allí, es una muerte segura", añadió. "Los cuerpos que dejaron allí seguramente permanecerán allí. Es imposible llegar allí... Por lo que tengo entendido, simplemente los enviaron para que los masacraran".

Ucrania ha lanzado incursiones regulares a través del río Dniéper tras su exitosa liberación de la ciudad de Jersón y la orilla occidental del río hacia fines de 2022. Las tropas de Kiev llegaron al lado ocupado del Dniéper a mediados de octubre de 2023 después de extensas operaciones a través del río.