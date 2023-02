Globo espía y objetos voladores derribados, última hora en directo

¿Qué está pasando en los cielos?

El 'Caso Globo', como se ha bautizado a la aparición de objetos voladores en el espacio aéreo de Estados Unidos, ha escrito este fin de semana un último y doble episodio que arroja más dudas que respuestas sobre el origen de los artefactos derribados: la destrucción de otro "globo" sobre el Lago Hurón y la aparición de "objetos desconocidos" en el espacio aéreo de China.



Un giro de guion que parece escrito para una película de Hollywood y que, con el paso de las horas, va convirtiéndose en una de ciencia ficción en la que se atropellan las preguntas sin respuesta y que, ante la escasa información de la que se dispone, se han activado todo tipo de teorías, hasta las que apuntan que los globos tienen procedencia extraterrestre.



La rueda de prensa del Pentágono para aclarar las apariciones de estos objetos en el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá no ha servido de ayuda para apagar estas teorías. La respuesta del general Glen D. VanHerck, al mando del Comando Norte de la Fuerza Aérea, no ha contribuido a calmar las aguas: "Yo no he descartado nada en este momento. Seguimos evaluando cada amenaza o amenaza potencial desconocida que se acerca a América del Norte con la intención de identificarla". Lo ha dicho al ser preguntado expresamente sobre si hay posibilidades de que estemos ante un objeto de procedencia extraterrestre, alienígena.