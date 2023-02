Objetos volantes: ¿descartan que sean extraterrestres? “No descartamos nada”, responde EEUU

Las relaciones entre EEUU y China se tensan en mitad de la polémica por los globos espía. El 'Caso Globo', como se ha bautizado a la aparición de objetos voladores en el espacio aéreo de Estados Unidos, ha abierto un nuevo frente diplomático entre ambos países.

En este contexto, y tras el derribo de otro objeto sobre el Lago Hurón y la aparición de "globos" en el espacio aéreo de China, el Pentágono convocó anoche una rueda de prensa para aclarar las apariciones de estos ovnis. Sin embargo, más que explicaciones, han dejado aún más preguntas en el aire. El Pentágono, de hecho, ni siquiera quiso descartar la hipótesis de que los objetos sean extraterrestres, aunque no hay indicios de ello.

La periodista de The New York Times Helene Cooper preguntó al general Glen D. VanHerck, al mando del Comando Norte de la Fuerza Aérea por este motivo. "Dado que todavía no nos ha podido decir qué son esas cosas a las que estamos disparando desde el cielo, eso plantea la pregunta: ¿Han descartado alienígenas o extraterrestres, y si es así, por qué? Porque eso es lo que todo el mundo nos está preguntando ahora mismo", inquirió.

Y la respuesta del general fue la siguiente: "Gracias por la pregunta. Dejaré que la comunidad de inteligencia y contrainteligencia lo averigüen. Yo no he descartado nada en este momento. Seguimos evaluando cada amenaza o amenaza potencial desconocida que se acerca a América del Norte con la intención de identificarla".

"Características de vuelo inusuales": el número de ovnis avistados se dispara El nuevo informe del Pentágono sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI) dobla los casos reportados en los últimos 17 frente a los recopilados en 17 años. Algunos han sido identificados como globos, drones, e incluso basura, pero hay cerca de 200 que Washington no puede catalogar.

A pesar de que no descartarlo no supone creer que algo sea así, estas declaraciones no han hecho más que echar leña al fuego de los más conspiranoicos. “Los estamos llamando objetos y no globos por una razón”, añadió VanHerck tras las declaraciones anteriores.

Así ha hecho hincapié en que desde el Ejército de Estados Unidos no utilizan el tan popular como desfasado término 'ovni'. Prefieren hablar con más propiedad y concreción refiriéndose a lo que en España se traduce como Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI) —Unidentified Anomalous Phenomenon, UAP), en inglés—.