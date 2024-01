Gripan los tanques alemanes Leopard en Ucrania

En su intento por doblegar a Rusia, Ucrania lleva casi dos años -desde que comenzó la guerra- pidiendo armamento a otros países. Y uno de sus mayores anhelos era poder combatir con tanques Leopard y Abrams.

Como informa La Razón, hace casi un año que Alemania debatió la entrega de 18 Leopard 2A6. Pero el resultado ha sido el esperado por Zelenski: actualmente la mayoría de estos tanques están averiados o no funcionan, según ha revelado el jefe del Partido Verde, Sebastian Schäfer.

Estos vehículos no solo han sufrido daños de combate, también un desgaste importante por la conducción y los disparos. Pero repararlos no es una tarea rápida ni sencilla. El taller industrial, que se encuentra en Lituania, no tiene las piezas necesarias para poder hacerlo.

Así que la premisa de que los tanques Leopard sirvieran para frenar el avance ruso no se ha podido cumplir. De hecho, la prensa alemana se aventura a adelantar que los ucranianos han utilizado estos carros de combate de modo diferente a lo que los planificadores militares occidentales habían establecido.

Pero Alemania no se plantea quedarse de brazos cruzados. Schäfer considera que "la situación en Ucrania es muy difícil" y, por eso, ha solicitado que la ayuda no disminuya.