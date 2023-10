Guerra Ucrania Rusia en directo: Zelenski, Putin, la cumbre UE y la ofensiva militar hoy

Putin asegura que Rusia no inició "la llamada guerra en Ucrania", sino que esta tratando de "ponerle fin"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aseverado este jueves que Moscú no fue quien inició "la llamada guerra en Ucrania", sino que está precisamente tratando de "ponerle fin" a un "golpe de Estado" perpetrado en Kiev en 2014, en alusión al Euromaidán y la llegada al Gobierno ucraniano de políticos proeuropeos.



"No fuimos nosotros quienes organizamos el golpe de Estado en Kiev en 2014: un golpe de Estado sangriento e inconstitucional", ha recalcado el mandatario ruso, que además ha aprovechado para cargar contra los medios de comunicación occidentales por haber dado una versión que no se ceñía a la realidad de aquel episodio.



Así, ha recalcado que Rusia se comprometió en 2014 con la seguridad de la población de Crimea, contra la que desde Kiev se estaba intentando impulsar una "limpieza étnica en el espíritu nazi"; y ha aseverado que no fue Moscú quien lanzó ataques contra el Donbás ni intentó que aquella población no pudiera hablar su lengua materna.