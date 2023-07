Guerra Ucrania-Rusia en directo, última hora de Zelenski, Putin y la contraofensiva

La defensa aérea rusa intercepta once drones sobre el cielo de Crimea

El gobernador de Crimea, Sergei Aksenov, ha anunciado este lunes que la defensa aérea rusa ha interceptado once drones sobre el cielo de Crimea.



"En el cielo de Crimea, once vehículos aéreos no tripulados enemigos han sido derribados por las fuerzas de defensa antiaérea y suprimidos por guerra electrónica", ha publicado el gobernador en su canal de Telegram.



"Ha habido un impacto en el depósito de municiones de la región de Dzhankoy. Además, restos de drones han dañado una casa particular en el distrito de Kirovsky", ha añadido Aksenov.