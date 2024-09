Interceptan una trágica conversación entre un soldado ruso y su mujer: la imagen que describe del frente es desoladora

Las conversaciones de los soldados rusos interceptadas por la inteligencia ucraniana muestran que los de Vladimir Putin están luchando en condiciones terribles. Sus relatos contrastan fuertemente con lo que muestra Rusia, incluyendo desfiles y ejercicios militares. Un triunfalismo con muchas sombras.

En una charla recientemente interceptada, el proyecto estatal ucraniano "Quiero vivir" revela cómo "Viktor", un soldado ruso actualmente en el frente, le dice a su esposa que sus comandantes los han abandonado sin comunicaciones, agua ni comida. Luego agrega que tienen incluso un francotirador que mata a cualquiera que intente escapar, expone el portal polaco Onet.

"Entiendes que estás jodido. Y por eso estás enviando mensajes como este. Será más fácil cuando esté muerto", dice el uniformado. "Hoy alguien intentó escapar y recibió un disparo. Un francotirador está observando desde la vuelta de la esquina. No hay salida. Estoy en serios problemas. No hay agua ni comida. Los comandantes han escapado, así que sobrevive y afronta todo lo mejor que puedas... Aquí no hay nada bueno", prosigue. Y más: "Ojalá me hubieran matado antes, todo esto es una mierda", se queja el hombre a su mujer, añadiendo que la moral entre sus camaradas está en su punto más bajo en esta contienda, desde que la invasión de Ucrania comenzó en febrero de 2022.

El soldado prosigue diciendo que incluso algunos compañeros consideraron hacerse estallar con granadas para lastimarse e ir al hospital, para escapar de las batallas, pero el comando ruso lo predijo y ahora nadie evacua a los heridos. "No tiene sentido. Incluso si te explotas y pierdes una pierna, no te llevarán [al hospital]. Tenemos una 'carga de 200' [de víctimas mortales] y nadie puede recuperarlas porque los ucranianos no nos dejarán", afirma.

"Quiero vivir" subraya en su publicación sobre la conversación interceptada que "por eso nació nuestro proyecto y aceptaremos con gusto la petición de Viktor o su esposa de ayuda para escapar del frente".

El proyecto fue creado por la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (HUR), cuyo objetivo es ayudar a los soldados rusos a rendirse de forma segura ante las Fuerzas Armadas de Ucrania (SZU) y salvar sus vidas.

Insatisfacción y pánico

La insatisfacción entre los soldados rusos está creciendo a medida que sus comandantes les asignan cada vez más objetivos poco realistas y los envían a misiones innecesariamente peligrosas. En varias conversaciones interceptadas recientemente por la inteligencia militar ucraniana, las personas están discutiendo formas de evitar un mayor despliegue, mientras los civiles entran en pánico por temor a ser reclutados.

El año pasado, el portal Kyiv Post entrevistó a "María", que trabajaba como espía profesional para el servicio de inteligencia ucraniano. Ella compartió algunas de las cosas impactantes que escucha todos los días. Rusia rechaza periódicamente el contenido de las conversaciones interceptadas y publicadas por Ucrania, afirmando que son falsas, algo que María negó en su entrevista. "Sí, todas son ciertas, aunque parezcan una locura. A veces no puedo creer las palabras que escucho, pero tenemos lo que tenemos".

En otra llamada telefónica interceptada, publicada por la Inteligencia Militar Ucraniana (HUR) el 14 de mayo, un comandante ruso amenazó a un soldado con que las tropas de barrera lo matarían a él y a sus camaradas si se negaban a asaltar la región de Jarkov.

Además, la inteligencia ucraniana publicó recientemente otra conversación entre los rusos sobre la situación en el frente y, más concretamente, sobre cómo los comandantes les ordenaron ocuparse de los cuerpos de los caídos. "Los están matando, la pelea continúa, hace calor. Empiezan a apestar, así que los enterramos allí (en el campo de batalla) y desaparecen. Y si no están, la familia no recibe ningún pago. ¿Entiendes?", se escuchaba.

Los propios rusos también se quejan de la situación en el ejército ruso y del trato que reciben los soldados por parte de sus comandantes. El investigador comunitario prorruso Ivan Filippov informó, utilizando ejemplos de personas específicas, cómo los veteranos que saben "demasiado" son enviados a la muerte y que la vida de un soldado ruso no tiene valor.