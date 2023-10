Israel acumula a sus tropas en la frontera con Gaza y se prepara para "demoler a Hamás"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha convocado por primera vez el gabinete de emergencia de su Gobierno, celebrada en el cuartel general militar en Tel Aviv, desde dónde ha querido mandar un mensaje al inicio de la reunión.

Con miles de tropas terrestres posicionadas frente a la frontera de Gaza, el mandatario israelí ha mandado un mensaje, defendiendo que todos los ministros están trabajando "con un frente unido".

"Hamás pensó que seríamos demolidos. Somos nosotros los que demoleremos a Hamás", ha justificado, además de defender que la unidad envía "un mensaje claro a la nación, al enemigo y al mundo".

Unas palabras que llegan minutos después de que la ONU advirtiera que, tras los ultimátums dados por Israel a la población civil de Gaza, los ciudadanos han llevado a cabo un "desplazamiento masivo" hacia la parte sur.

No es sólo Hamás: los otros actores regionales que pueden chocar con Israel La milicia palestina cuenta con apoyos principalmente en Irán y en Líbano, donde se les ha dado dinero y formación por décadas. Otros estados pueden ayudar con la mediación y lo humanitario. Hay que vigilar que los frentes no se multipliquen.

Israel comienza a evacuar Sderot

Las autoridades israelíes han informado de que comenzarán en cuestión de horas la evacuación de la ciudad de Sderot, la más importante situada en las inmediaciones de la Franja de Gaza, con vistas al inicio de una operación militar terrestre a gran escala en el enclave palestino.

El Ayuntamiento de Sderot ha subrayado que se trata de una evacuación voluntaria, no obligatoria, pero sí recomendable para evitar riesgos para la población, informa el diario The Times of Israel.

Los habitantes de Sderot están siendo trasladados a Eilat y Jerusalén, donde son alojados en hoteles, y también existe la posibilidad de ser trasladados a Tel Aviv. El Gobierno es quien sufraga estos gastos.

El teniente de alcalde de Sderot, Elad Kalimi, ha recordado que la ciudad ha recibido el impacto de 75 proyectiles desde el inicio del ataque de Hamás y ha apuntado que aproximadamente dos tercios de los 30.000 habitantes censados han salido ya de la población.

El resto podría ser evacuado este domingo, aunque se estima que un 10 por ciento podría quedarse por distintos motivos, unos por la imposibilidad de trasladarse y otros por motivos ideológicos.

"Hay mucha gente que se siente como yo, que dicen que no se marcha de su casa. Basta ya", ha declarado Ayelet Shmuel, una vecina de Sderot citada por The Times of Israel. "Además, ¿adónde iríamos? ¿A Tel Aviv? También llegan hasta allí", ha argumentado.

El papel de la Autoridad Nacional Palestina en la crisis Israel-Hamás El Gobierno de Mahmud Abbas, desde Cisjordania, se desmarca por completo de la violencia de la milicia y reclama la protección de los rehenes. No todos son iguales.

Egipto "rechaza y deplora" los ataques en Gaza

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha asegurado que su país sigue haciendo todos los esfuerzos posibles para conseguir la apertura de un corredor humanitario hacia la Franja de Gaza desde el paso de Rafá, pero ha avisado también que la seguridad nacional es una cuestión absolutamente prioritaria en este sentido.

Al Sisi ha alcanzado estas conclusiones durante el encuentro que ha mantenido este domingo con su Consejo Nacional de Seguridad y en relación particularmente a la situación del paso, donde esperan ahora mismo cientos de palestinos empujados muchos de ellos desde el norte por la ofensiva israelí.

El presidente y el Consejo de Seguridad Nacional "se han comprometido a proseguir con los contactos con socios internacionales y regionales para reducir la escalada en Gaza, y para la llegada de la necesaria ayuda humanitaria", de acuerdo con el comunicado de la Presidencia egipcia, publicado en su página web.

El presidente ha subrayado en particular "la disposición de Egipto a hacer cualquier esfuerzo para lograr la calma e iniciar y reanudar un proceso de paz genuino" pero ha avisado que "la seguridad nacional de Egipto es una línea roja y que no habrá compromiso en su protección".