Israel mata a un nuevo comandante de Hamás en una nueva noche de bombardeos sobre Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado la muerte de un comandante de la fuerza Nujba en el batallón de Khan Yunis del Sur de la organización Hamás, Bilal al Kedra, al que consideran responsable de las incursiones del sábado pasado en los kibutz de Nirim y Nir Oz.

Además, han agregado en una publicación compartida en la cuenta de las FDI en la red social X, antes Twitter, que han sido eliminados otros agentes de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina.

Asimismo, en los ataques de este domingo han alcanzado más de cien objetivos ubicados en Zaytun, Khan Yunis y el oeste de Jabaliya. "Estos ataques afectaron las capacidades de la organización terrorista Hamás al atacar sus centros de comando operativos, complejos militares, docenas de lanzadores, misiles antitanques, puestos de lanzamiento de misiles y puestos de observación", han relatado.

"Además, fueron atacados centros de mando operativos pertenecientes a la organización terrorista Yihad Islámica", han zanjado.

No es sólo Hamás: los otros actores regionales que pueden chocar con Israel La milicia palestina cuenta con apoyos principalmente en Irán y en Líbano, donde se les ha dado dinero y formación por décadas. Otros estados pueden ayudar con la mediación y lo humanitario. Hay que vigilar que los frentes no se multipliquen.

Nuevo corredor de salida

El Ejército israelí también ha anunciado la apertura de un corredor de salida hacia el sur del enclave que permanecerán en vigor de 10.00 a 13.00 (entre las 09.00 y las 12.00, hora peninsular en España).

El jefe de división de medios árabes de las Fuerzas de Defensa de Israel, el coronel Avichay Adraee, ha publicado en su cuenta de X, antes Twitter, que los residentes que todavía se encuentren en el norte de Gaza podrán recorrer la céntrica carretera de Saladino hasta Jan Yunis "sin peligro de bombardeos".

Varios hospitales del enclave se han declarado imposibilitados para evacuar dado que no tienen capacidad para trasladar a sus pacientes.

De momento, el Ejército israelí no ha protagonizado la incursión por tierra a gran escala que la población gazací lleva temiendo desde hace días pero ha avisado este domingo que pronto habrá "actividades militares significativas" en la zona.

Más de 2.300 palestinos muertos

Un total provisional de 2.329 palestinos han muerto y 9.042 han resultado heridos en Gaza por la contraofensiva lanzada por Israel a los ataques de Hamás contra el sur del país que comenzaron el pasado sábado.

Según el último balance ofrecido este domingo por el Ministerio de Salud palestino, a estas cifras hay que añadir otros 55 palestinos muertos y 1.200 heridos en Cisjordania, en el marco del conflicto, desde el pasado sábado, de acuerdo con el mensaje de la institución publicado en su web de Facebook.

Israel, por su parte, estima por ahora que el ataque de Hamás ha dejado hasta ahora 1.300 israelíes muertos y más de 3.500 heridos, según el último balance facilitado por sus autoridades. Un total de 355 heridos siguen hospitalizados, de ellos 95 en estado grave.

Israel ultima su ofensiva sobre Gaza por "tierra, mar y aire" mientras los bombardeos no cesan La tensa cuenta atrás llegó a su fin e Israel se prepara para atacar Gaza mientras las tropas aguardan en la frontera una semana después del inicio de la guerra.

Una incursión que podría producirse en "unos días"

Algunos medios de comunicación, como The New York Times, han informado a última hora de este sábado que, tras usar como fuente a tres altos oficiales de Israel no identificados, el ejército israelí ha decidido aplazar unos días su anunciada incursión en la Franja de Gaza debido a las condiciones meteorológicas adversas.

La ofensiva por tierra estaba prevista para este mismo sábado, pero según el citado medio, ha sido pospuesta en parte debido a las dificultades que el cielo nublado supone para los operadores de drones y para los pilotos israelíes encargados de respaldar por aire a las tropas terrestres del Ejército israelí.

El Ejército israelí espera, tal y como indica la información reportada por el Times, que Hamás intente impedir el avance de sus tropas detonando los túneles de paso a medida que las fuerzas terrestres se acerquen a ellos.

Se espera que la ofensiva israelí cuente con unidades de infantería, tanques y zapadores, así como con la cobertura de cazas, helicópteros, drones y artillería disparada desde tierra y mar, han añadido los funcionarios citados por el periódico estadounidense.

Uno de los portavoces de las Fuerzas Armadas de Israel, Jonathan Conricus, ha ofrecido esta mañana un nuevo parte de la situación en la frontera y ha justificado que el objetivo sigue siendo el de desplegar las tropas en la frontera y ha insistido en que los civiles deben ir al sur de la Franja.

"Aún hay combates en el norte de la franja de Gaza y sus alrededores. La idea sigue siendo operar en la franja de Gaza y atacar diferentes objetivos militares que pertenecen a Hamás”, ha asegurado.