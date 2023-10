Israel ultima su ofensiva sobre Gaza por "tierra, mar y aire" mientras los bombardeos no cesan

La tensa cuenta atrás llegó a su fin e Israel se prepara para atacar Gaza por "tierra, mar y aire". A las 16.00 hora local venció el nuevo ultimátum dado por Israel a los habitantes de la ciudad de Gaza para abandonar sus casas y dirigirse al sur de la Franja. Mientras, continúa la caótica evacuación, en coche y a pie, de una población de un millón de personas sin que hayan cesado los bombardeos.

"¿Estáis listos para la siguiente fase?". Con estas palabras se dirigió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a las tropas en una visita este sábado —a puerta cerrada y pasado el plazo dado a la gazatíes— a los kibutz de Beeri y Kfar Azza por vez primera desde la matanza cometida por Hamás el pasado fin de semana contra sus residentes.

Mientras, el ministro del Gobierno israelí Gideon Saar ha afirmado este sábado que Gaza "debe ser más pequeña cuando termine la guerra" en declaraciones a la televisión Channel 12 News. "Debemos dejarlo claro para todo el mundo que está a nuestro alrededor. Quien empieza una guerra contra Israel debe perder territorio", ha añadido Saar.

La operación terrestre es inminente y las tropas israelíes aguardan en la frontera una semana después del inicio de la guerra desencadenada por un ataque del movimiento islamista de Hamás, que dejó 1.300 muertos en Israel. Desde entonces, la cifra de palestinos muertos por los bombardeos israelíes sobre Gaza ha aumentado a al menos 2.215, entre ellos 724 niños y 458 mujeres, según ha informado este sábado el Ministerio de Sanidad gazatí.

Además, ha agregado que al menos 8.714 personas han sido heridas desde el comienzo de las hostilidades. Esta nueva cifra marca un aumento de unos 300 palestinos muertos desde el último informe del Ministerio de Sanidad, emitido anoche, tras una nueva noche de bombardeos israelíes, que prácticamente no han cesado durante la última semana.

Los bombardeos no cesan

"En la ciudad de Gaza, los bombardeos no han parado en absoluto", ha indicado un habitante de Gaza a EFE. Poco antes de vencer el ultimátum, un ataque aéreo contra una casa en el distrito de Yabalía, en la parte norte de Gaza, causó 20 muertos y más de 80 heridos, según informa la agencia palestina Wafa.

Las Fuerzas Armas israelíes han exigido a los habitantes de la ciudad de Gaza, urbe de unas 600.000 habitantes, abandonar sus casas y refugiarse al sur de Wadi Gaza, que marca aproximadamente la mitad del la Franja, un enclave costero de unos 40 kilómetros de largo por menos de diez de ancho.

El Ejército de Israel también ha bombardeado este sábado el Líbano en respuesta al lanzamiento, poco antes, de unos 30 proyectiles desde ese país, en un nuevo intercambio de fuego en la frontera común. "Tras el informe inicial sobre varios lanzamientos identificados desde el Líbano hacia el área de Har Dov, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel están atacando el origen de los lanzamientos", ha informado un portavoz militar israelí.

Mientras, el grupo chií libanés Hizbulá ha confirmado que estuvo detrás del lanzamiento de morteros y misiles contra el norte de Israel, cuyas fuerzas habían anunciado que estaban respondiendo hacia los puntos de procedencia de los ataques al otro lado de la frontera.

"Grupos de la Resistencia Islámica atacaron posiciones sionistas en las ocupadas Granjas de Chebaa libanesas (...) con misiles teledirigidos y morteros, infligiendo golpes precisos y directos", ha anunciado el movimiento político y armado en un comunicado, sin especificar cuántos proyectiles utilizó. Según la nota, el ataque fue perpetrado sobre las 15.15 hora local (12.15 GMT) contra cinco puntos distintos de las denominadas Granjas de Chebaa, un territorio en manos de Israel disputado por el Líbano.

Paralelamente, una aeronave israelí bombardeó a un grupo de personas que, según sus sospechas, iba a lanzar un misil contra Israel, han agregado. Más tarde, Hizbulá ha anunciado en un segundo comunicado un nuevo ataque contra un centro de vigilancia de las fuerzas israelíes en otra área de las Granjas de Chebaa, acción con la que aseguró haber "destruido" una "gran parte de sus equipos técnicos".

Las ONG no abandonan Gaza

Los habitantes que aún quedan en la ciudad de Gaza, donde los bombardeos han continuado sin cesar, siguen intentando alcanzar el sur. Menos de una hora antes de vencer el ultimátum, la Media Luna Roja Palestina ha informado en la red X que sus equipos se han negado a abandonar el hospital Al Quds en Gaza, al tratar a un gran número de personas heridas, entre ellas muchas entubados en cuidados intensivos y niños en incubadoras, imposibles de trasladar.

"La Media Luna Roja no puede evacuar el hospital y por su mandato humanitario seguirá proporcionando cuidados a enfermos y heridos", subraya el comunicado.

El hospital Al Awda en Gaza, que también recibió un ultimátum, al final ha sido evacuado en gran parte, según ha indicado al mediodía la ONG Médicos sin Fronteras (MsF), que colabora con la institución. Señaló que "algunos médicos y todos los pacientes pudieron ser trasladados" tras "pasar una noche en la calle con las bombas impactando muy cerca", aunque el hospital de momento sigue en pie.

Mientras, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha pedido al Gobierno israelí que proteja a los civiles que están en sus instalaciones en distintos puntos de este territorio. "A pesar de la orden de evacuar a más de un millón de personas del norte de Gaza y la ciudad de Gaza al sur de la Franja, muchos, en particular las mujeres embarazadas, niños, ancianos y personas con discapacidad, no podrán huir de la zona", ha señalado el principal organismo de ayuda en los territorios palestinos ocupados.

Como han señalado una y otra vez las organizaciones humanitarias desde que estalló la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás, hace una semana, la UNRWA ha recalcado que "las guerras tienen reglas".

Además, ha resaltado que los responsables del organismo están haciendo todo lo posible para convencer a las partes del conflicto de que tienen que cumplir con los principios humanitarios, lo que implica no atacar a los civiles, incluidos a los que han buscado refugio en sus instalaciones. "Los refugios de UNRWA en Gaza y el norte de Gaza ya no son seguros. Esto no tiene precedente", ha denunciado.

"Querer evacuar Gaza en 24 horas es como decirte que te van a quemar la casa y que te resguardes en el baño" Cristina Muñoz, directora general de la ONG Alianza por la Solidaridad, que opera en la Franja y otros puntos cercanos, explica a El HuffPost los pormenores de la situación "extrema" que se vive en Gaza.

La Comisión Europea triplicará la ayuda humanitaria

La Comisión Europea ha anunciado que triplicará "de inmediato" la ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza hasta superar los 75 millones de euros. Esta cifra supone un aumento de 50 millones de euros.

"Vamos a seguir colaborando estrechamente con la ONU y sus agencias para garantizar que esta ayuda llega a las personas que lo necesitan en la Franja de Gaza", ha explicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"La Comisión apoya el derecho de Israel a defenderse de los terroristas de Hamás con pleno respeto al Derecho Internacional Humanitario. Estamos trabajando duramente para garantizar que los civiles inocentes de Gaza tengan apoyo en este contexto", ha añadido.

Von der Leyen ha comunicado este aumento al secretario general de la ONU, António Guterres, con quien ha mantenido una conversación telefónica en el marco de la ronda de contactos que Von den Leyen está manteniendo con distintos dirigentes mundiales.