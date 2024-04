Israel aprueba la 'Ley Al Jazeera', que permitirá el cierre de medios extranjeros

El Parlamento israelí ha aprobado este lunes en segunda y tercera lectura la conocida como ley Al Jazeera, una nueva legislación que permite el cierre de medios extranjeros y que abre la puerta al veto de la cadena qatarí.

"El canal terrorista Al Yazira ya no transmitirá desde Israel. Tengo la intención de actuar inmediatamente de acuerdo con la nueva ley para detener la actividad del canal", ha indicado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la red social X, poco después de su aprobación. Asimismo, ha acusado a Al Jazeera de "participar activamente en la masacre del 7 de octubre" perpetrada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí "e incitar a los soldados" de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Las autoridades israelíes competentes tendrán ahora la autoridad para ordenar el cierre de medios extranjeros que operan en Israel, así como confiscar sus equipos si representan "un daño real a la seguridad del Estado". El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, ha coincidido con el primer ministro israelí y ha resaltado que "no habrá libertad de expresión para los portavoces de Hamás en Israel. "Cerraremos Al Jazeera en los próximos días", ha resaltado, según informa el diario The Times of Israel.

La ley otorga al ministro de Comunicaciones el poder de ordenar a los “proveedores de contenidos”, por un plazo renovable de 45 días, el fin de su retransmisión desde el país; además del cierre de sus oficinas, la confiscación de sus equipos y el bloqueo del servidor de su página web.

Poco antes, Netanyahu se había puesto en contacto con el jefe de disciplina del Likud, Ofir Katz, para pedirle que garantizase la aprobación del proyecto de ley. La Knesset ya dio 'luz verde' en primera lectura a la iniciativa a mediados del pasado mes de febrero.

Al Jazeera: "Las calumnias no nos disuadirán"



El canal catarí Al Jazeera acusó a Israel de atentar contra la libertad de prensa por prohibir sus retransmisiones en un intento de limitar las informaciones sobre la guerra en Gaza, y mostró su compromiso con la cobertura pese a "las calumnias".

"Las calumnias y las acusaciones no disuadirán a Al Jazeera de continuar con la cobertura de manera audaz y profesional, y nos reservamos todos nuestros derechos legales", afirmó la cadena en un comunicado en el que responsabilizó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "por la seguridad de sus equipos e instalaciones en toda la zona".

La televisión definió como "mentiras peligrosas y ridículas" las declaraciones de Netanyahu, quien la calificó como un "canal terrorista" que "perjudicó la seguridad de Israel, participó activamente en la masacre del 7 de octubre", cuando el grupo islamista palestino Hamás atacó territorio israelí y mató a unas 1.200 personas.

Asimismo, Al Jazeera añadió en la nota que "Netanyahu no tiene justificación para sus continuos ataques contra el medio catarí y la libertad de prensa excepto mentiras y calumnias", que consideró "parte de una serie de violaciones sistemáticas israelíes para silenciar a Al Jazeera".

Es "preocupante", según la Casa Blanca

Más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha explicado en una rueda de prensa que es "preocupante" la decisión por parte de Israel de prohibir la cadena Al Jazeera, puesto la "la libertad de prensa es importante".

"Creemos en la libertad de prensa. Esto es crucial y Estados Unidos apoya el complicado e importante trabajo de los periodistas que trabajan en todo el mundo y eso incluye a aquellos que informan sobre el conflicto en Gaza", ha agregado.

Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señaló que el veto a Al Jazeera es una amenaza importante a los medios internacionales en el país. "La ley otorga al Gobierno el poder de cerrar cualquier empresa de medios extranjera que opera en Israel, lo que supone una amenaza importante a los medios internacionales en el país", señala la organización en un comunicado firmado por su director de programa, Carlos Martínez de la Serna. "Esto contribuye a un clima de autocensura y hostilidad hacia la prensa, una tendencia que ha escalado desde que empezó la guerra entre Israel y Gaza", agregó.

El gabinete de seguridad israelí impulsó a mediados de noviembre la redacción de un proyecto de ley para permitir el cierre de medios de comunicación extranjeros tras varias semanas de desacuerdos con las publicaciones de la televisión qatarí Al Jazeera y la cadena Al Mayadín, afín a Irán.

Israel se encuentra actualmente sumida en una guerra en la Franja de Gaza contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El conflicto estalló después de que la milicia matara a casi 1.200 personas y tomara como rehenes a otras 240 tras una serie de ataques contra territorio israelí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) respondieron a aquellos ataques de Hamás de comienzos de octubre con una cruenta campaña militar en la Franja de Gaza que deja ya más de 32.800 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños, y otras más de 75.000 personas heridas.

El Gobierno israelíes no está conforme con el trato mediático que está recibiendo su operación militar en Gaza, especialmente con medios como la citada Al Jazeera. El propio Netanyahu reprochó hace meses al primer ministro británico, Rishi Sunak, el trato que la BBC estaba brindando a la guerra.