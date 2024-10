Israel bombardea Irán en represalia por el ataque con misiles

Israel ha cumplido su amenaza y este sábado de madrugada su ejército ha anunciado haber bombardeado Irán. Al menos cinco potentes explosiones se han registrado en Teherán y en una localidad cercana, Karaj, según relatan tanto la televisión estatal como testigos citados por la agencia Reuters y medios iraníes vinculados con la Guardia Revolucionaria de Irán. No se han ofrecido detalles sobre los posibles daños causados.

"Las investigaciones de nuestros periodistas indican que varias bases militares en el oeste y suroeste de Teherán fueron blancos de ataques del régimen sionista", ha indicado Fars, que está vinculada al cuerpo militar de élite. El medio no ofreció datos de los posibles daños producidos contra las bases de la capital iraní.

Poco antes, medios estatales informaron del sonido de “fuertes explosiones” en Teherán y Karaj, ciudad vecina a la capital.

Según la agencia IRNA, algunos de esos sonidos se debieron a los sistemas de defensas aéreos, que “operaron con éxito”.

Por su parte, los servicios de socorro de Teherán afirmaron que no se han producido incidentes en la capital que requieran asistencia.

Las informaciones de explosiones en el país persa se producen en medio del anuncio de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de que han comenzado ataques contra objetivos militares iraníes.

En este momento las Fuerzas de Defensa de Israel están llevando a cabo ataques precisos contra objetivos militares en Irán

"En respuesta a meses de ataques continuos del régimen de Irán contra el Estado de Israel, en este momento las Fuerzas de Defensa de Israel están llevando a cabo ataques precisos contra objetivos militares en Irán", confirmó un comunicado del portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari.

"El régimen de Irán y sus aliados en la región han estado atacando implacablemente a Israel desde el 7 de octubre, en siete frentes, incluidos ataques directos desde suelo iraní", apuntó Hagari, quien insistió en el "derecho y deber de responder”.

Israel alertó a EEUU

Por otro lado, Israel había alertado a la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, antes de lanzar los ataques aéreos contra Irán, según indica The New York Times. El rotativo, que habló con un funcionario, no indica con cuánta antelación Israel advirtió a Estados Unidos.

Los funcionarios de la Casa Blanca y el Pentágono todavía no se han pronunciado al respecto, pero, de acuerdo con The Times, en los últimos días han consultado estrechamente con Israel sobre el alcance y el tipo de objetivos que Israel lanzaría contra Irán.

Irán atacó el 1 de octubre con unos 180 misiles Israel como respuesta por el asesinato del líder de Hizbulá, Hasán Nasrallah, en Beirut y del de Hamás, Ismael Haniyeh, en Teherán en julio.

Las autoridades iraníes han advertido en numerosas ocasiones que responderán con dureza a una posible represalia israelí por el ataque de octubre.