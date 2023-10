Israel confirma la desaparición de un joven británico durante el ataque de Hamás 

dpa/picture alliance via Getty I

Los enfrentamientos entre las fuerzas israelís y las palestinas siguen incrementando de forma alarmante la cifra de muertos y desaparecidos en apenas un día de conflicto y comienzan a notificarse los primeros europeos desaparecidos a consecuencia del conflicto.

Según han confirmado las autoridades israelís ha dado por desaparecido a un joven británico que se encontraba en un festival de música en el sur de Israel durante el ataque lanzado el sábado por las milicias palestinas dentro de la gran ofensiva del movimiento islamista Hamás.

El joven ha sido identificado como Jake Marlowe, de 26 años, del que no se tienen noticias desde el sábado por la mañana, informa Sky News.

De acuerdo con la Embajada israelí en Reino Unido, Marlowe está "desaparecido cerca de Gaza" y su madre, Lisa, ha precisado al diario Jewish News que formaba parte del equipo de seguridad de un festival de música cerca de Reim que asaltaron las milicias palestinas.

"Estaba haciendo de seguridad en una 'rave' cuando me llamó a eso de las 04.30 para decirme que estaban volando cohetes por encima de ellos. Una hora después me dijo que la cobertura era muy mala y que me mantendría al día", ha explicado su madre sobre su última conversación.

Dentro de las víctimas extranjeras de la ofensiva de Hamás se tiene constancia de dos tailandeses muertos y nueve nepalíes heridos, dos de ellos críticos, según han confirmado los gobiernos de ambos países.