Israel liberará a colonos: "Mejor que sus familias sean felices a que lo sean las de los terroristas"

Israel Katz, actual ministro de Defensa israelí y quien durante la mayor parte de 2024 fue el máximo jefe de la diplomacia del Gobierno de Israel, ha realizado este viernes un anuncio que entronca directamente con el acuerdo logrado con Hamás para un alto al fuego en la Franja de Gaza, cuya entrada en vigor está prevista para este domingo. No, no forma parte del pacto, sino que es una reacción a este. Israel liberará a colonos que se encuentran bajo detención administrativa. No ha concretado la cifra.

El propio Israel Katz ya había sido quien ordenó, a finales del pasado noviembre y ya consumado el cambio de cartera, que ya no se emitirían más órdenes de detención administrativa contra colonos en Cisjordania y Jerusalén Este. Esta figura se emplea para mantener bajo arresto de forma indefinida y sin cargos a personas sospechosas de cargos contra la seguridad. En este caso, Israel solo considera ilegales los asentamientos fuera de su lista, aunque la ONU los considere así a todos.

"Es mejor que las familias de los colonos judíos sean felices a que lo sean las familias de los terroristas liberados" Israel Katz, ministro de Defensa de Israel y exministro de Exteriores

Katz, quien es conocido por salidas de tono impropias de un ministro de Exteriores como los vídeos de burla contra el Gobierno de España, Irlanda o Noruega por reconocer el Estado palestino, no se ha desviado de su línea discursiva y ha dejado una frase . Quien ya cargó contra España con un vídeo que intercalaba bailarines de flamenco con imágenes de los brutales atentados del 7-O, ironizando con que Hamás agradecía su posición al Gobierno, ha afirmado lo siguiente: "Es mejor que las familias de los colonos judíos sean felices a que lo sean las familias de los terroristas liberados".

No se ha quedado ahí. A su juicio, con esta liberación de colonos -sobre quienes han establecido sanciones hasta socios indispensables como EEUU-, se consigue "trasladar un mensaje claro sobre el fortalecimiento y el apoyo a los asentamientos [en Cisjordania y Jerusalén Este], que están en el frente de la lucha contra el terrorismo palestino y hacen frente a un aumento de los desafíos de seguridad". De una forma u otra, no solo

Un anuncio que llega en plena tensión con el ala ultra y sionista

"De cara a la liberación de terroristas de Judea y Samaria [como Israel se refiere al territorio palestino ocupado de Cisjordania] como parte del acuerdo de liberación de rehenes, he decidido liberar a los colonos en detención administrativa", ha asegurado Katz en un comunicado publicado en un momento clave. Justo antes de la reunión en la que el Gabinete de Seguridad debe votar sobre si ratifica el acuerdo con Hamás o no.

En ese mismo encuentro, y aunque el primer ministro Benjamin Netanyahu cuente con la mayoría que le proporcionan los números del Likud y pueda dar luz verde al alto al fuego, todo apunta a que se consumará la ruptura del ala más radical de la ultraderecha y el sionismo, encarnados en el ministro de Seguridad y reconocido colono Itamar Ben-Gvir o su homólogo de Finanzas, Bezalel Smotrich.

Ambos son conocidos por su postura de anexionar tanto Gaza como Cisjordania, contraviniendo el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas y han amenazado con marcharse si sale adelante la tregua. También por su apoyo férreo a los intereses de los colonos judíos que no solo viven en asentamientos ilegales, también han multiplicado sus ataques y asesinatos contra la población palestina en Cisjordania, con la connivencia del Ejército.