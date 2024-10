La adhesión de Ucrania a la OTAN puede verse dificultada por un socio inesperado

NATO OTAN Sign on Building's Window.

Volodímir Zelenski ha insistido durante los últimos en que la adhesión de Ucrania a la OTAN es "la única forma" de que su país pueda poner fin a la invasión de Rusia, por ello ha pedido esta acción en su 'Plan de la Victoria'. En general, los miembros de la alianza se muestran partidarios de que esto ocurra, pero hay algunos que todavía tienen dudas.

Los ministros de Defensa de los países del G7 han confirmado su compromiso de apoyar la integración de Ucrania en la OTAN. "Subrayamos nuestra intención de seguir prestando asistencia a Ucrania, incluida asistencia militar a corto y largo plazo. Apoyamos a Ucrania en su camino irreversible hacia la plena integración euroatlántica, incluido el ingreso en la OTAN", señalan en una declaración conjunta.

"Damos la bienvenida a los esfuerzos respectivos de la OTAN y la UE en el marco del Programa de Entrenamiento y Asistencia de Seguridad de la OTAN para Ucrania y la Misión de Asistencia Militar de la UE", añadieron.

Sin embargo, el presidente ucraniano señaló el viernes que Alemania continúa reticente ante la posibilidad de una entrada de Ucrania en la OTAN. "La posición alemana es muy importante para mí", dijo en una entrevista con varios medios ucranianos, en la que reveló que Berlín continúa mostrando su "escepticismo" con respecto a esta cuestión.

EEUU defiende la unión, pero no inmediatamente

En cambio, Zelenski aseguró que Estados Unidos defiende la idea de que Ucrania está "más que nunca" a la Alianza. No obstante, el país asegura que la invitación no se realizará pronto. "En este momento, no estamos en un punto en el que la Alianza esté hablando de cursar una invitación a corto plazo", aseguró la semana pasada en una conferencia de prensa la embajadora estadounidense en la OTAN, Julianne Smith.

No obstante, prometió seguir apoyando a Ucrania para que, en el futuro, se convierta en miembro de la Alianza: "Como siempre, seguiremos negociando con nuestros amigos en Ucrania cómo pueden avanzar hacia la Alianza".

Sobre la posibilidad de permitir que Ucrania use armas de largo alcance en territorio ruso, Smith los descartó por el momento: "No tengo nada que anunciar sobre un cambio en la política estadounidense".

"Seguimos en la misma situación en la que estábamos, y es que proporcionaremos a Ucrania toda la ayuda que necesita para defender su territorio. Y los ucranianos han sido muy eficaces en el uso de las armas que les hemos proporcionado hasta la fecha, en particular en Crimea y en muchos otros lugares dentro de Ucrania", concluyó.