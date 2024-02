La calefacción rompe Rusia

Artem Priakhin / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Rusia lo está pasando mal. El invierno azota en el más duro de sus meses y desgasta unas infraestructuras energéticas obsoletas. Los gastos del país en industrias como la de defensa, por la guerra con Ucrania, están al final redundando en otros sectores, como el de la calefacción, complicando notablemente la vida diaria de los ciudadanos.

Lo informan medios locales como The Bell, un diario ruso independiente, se ha vivido por ejemplo serie de averías en los sistemas de calefacción central desde diciembre que han afectado incluso a partes de la región de Moscú y la ciudad de San Petersburgo.

el huffpost en whatsapp Unirse a nuestro canal es la mejor de las opciones para estar al tanto de la última hora y conocer de primera mano todo lo que sucede en el mundo. únete al canal de whatsapp

Las brutales condiciones, de hasta menos 25 grados en zonas como Siberia, empeoran porque la infraestructura de Rusia está mal mantenida y muchas de sus instalaciones datan de la era soviética, señalan los medios rusos más críticos.

En uno de los incidentes, más de una docena de personas sufrieron incluso quemaduras en la ciudad de Nizhny Novgorod, en el oeste de Rusia, cuando estalló una gran tubería de calefacción, lo que provocó que agua hirviendo fluyera hacia las calles, informó el medio alemán DW, citando un canal de noticias local en Telegram. La canalización dañada también provocó que más de 3.000 personas perdieran el acceso a la calefacción.

"Todavía utilizamos la infraestructura comunitaria que se construyó durante la era soviética", afirma al citado canal la legisladora rusa Svetlana Razvorotneva, miembro del comité nacional de ingeniería urbana. Alrededor del 40% de la red de calefacción comunitaria del país necesita ser reemplazada urgentemente, denuncia.

No obstante, la financiación de los servicios públicos representó sólo el 2,2% del gasto total de Rusia el año pasado, según el Financial Times. Por el contrario, el gasto de Moscú en gastos militares representó alrededor del 21% del presupuesto de Rusia en el mismo año, según añade Reuters. Rusia también está aumentando el gasto en Defensa a un tercio de su presupuesto este año, ya que la guerra en Ucrania no tiene fin, indica igualmente esta agencia.

Este malestar por la descompensación del gasto se deja ver en algunas redes sociales, aunque por ahora los apoyos a la invasión son estables. Sin embargo, el tema energético está siendo usado por los opositores a Vladimir Putin de cara a las elecciones presidenciales del próximo 17 de marzo. Comicios en los que el dirigente autoritario no tendrá competencia.