La central nuclear de Zaporiyia, objeto de un "temerario" ataque con drones

Tres trabajadores de la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, han resultado heridos, uno de gravedad, debido a un "temerario" ataque con drones, que ha confirmado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) después de que las autoridades rusas lo atribuyesen al ejército ucraniano y al "terrorismo nuclear" que practica Ucrania.

"Se trata de una clara violación de los principios básicos de protección de la mayor central nuclear de Europa. Estos ataques temerarios aumentan significativamente el riesgo de un accidente nuclear grave y deben cesar inmediatamente", denunció en la red social X Rafael Grossi, director de ese organismo de la ONU. Rosatom, la empresa estatal de energía nuclear de Rusia, había afirmado previamente que tres personas habían resultado heridas en un ataque ucraniano con drones a esa instalación.

Más tarde, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, criticaba el ataque en su canal de Telegram, donde ha subrayado que no es el primer ataque contra la central obra de "el monstruo Zelenski": "¿Están Biden, Macron, Scholz y otros defensores (de Ucrania) al tanto de las acusaciones? ¡La comunidad internacional está obligada a reconocer y responder a este acto de terrorismo nuclear!", ha apuntado.

Las autoridades rusas han denunciado que dos aparatos impactaron dentro del recinto de la central. El primero de los cuales se estrelló con una carga explosiva cerca de una cantina de la planta a las 11.38 horas. Un segundo avión no tripulado alcanzó el muelle de carga media hora después y más tarde un tercer aparato impactó contra la cúpula del sexto reactor de la central, aunque sin causar "daños críticos ni víctimas". "La radiación en la central y la zona vecina no ha cambiado y no supera los valores naturales", resaltan.

"Los daños en la unidad 6 no han comprometido la seguridad nuclear, pero se trata de un incidente grave con potencial para comprometer la integridad del sistema de contención del reactor", señaló el OIEA en su cuentan en X. Por eso, apela a las autoridades militares, sin especificar de qué bando, que se abstengan de ejecutar acciones que violen los principios básicos que protegen las instalaciones atómicas.

Las autoridades rusas denuncian que el ataque tuvo lugar 20 minutos después de la inspección del OIEA, que en repetidas ocasiones ha puesto de manifiesto el enorme peligro que representa un conflicto armado para la instalación.