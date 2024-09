La CIA confirma la maniobra de Putin con las armas nucleares

Vladímir Putin nunca ha ocultado la posibilidad de emplear armas nucleares en la guerra contra Ucrania, aunque no ha llegado a considerarlo totalmente necesario. Ahora, William Burns, jefe de la CIA, ha revelado que en otoño de 2022 existía un temor real de que Rusia pudiera recurrir a ellas.

"Ninguno de nosotros debería tomar a la ligera los riesgos de una escalada de la violencia", advirtió Burns en un evento del Financial Times celebrado la semana pasada. "Hubo un momento en el otoño de 2022 en el que creo que existía un riesgo real de uso de armas nucleares tácticas".

No obstante, invita a no perder la calma: "Nunca he pensado, y esa es la opinión de mi agencia, que debamos dejarnos intimidar innecesariamente por eso. Putin es un matón".

Un llamamiento con el que coincidió Richard Moore, jefe del servicio de inteligencia exterior MI6: "Nadie en Occidente se dejará intimidar por ese tipo de declaraciones o cualquier otro comportamiento del Estado ruso, porque todos reconocemos que tenemos que seguir en esto y tenemos que tratar de ayudar a los ucranianos a restaurar su independencia y soberanía".

Preocupantes vínculos

Burns y Moore también estaban de acuerdo en su optimista opinión sobre la incursión de Ucrania en Kursk, una acción "típicamente audaz y osada por parte de los ucranianos, para intentar cambiar el juego", según Moore. Aunque reconoce que "es demasiado pronto para decir cuánto tiempo podrán aguantar los ucranianos allí".

Aun así, ambos han mostrado su preocupación por los crecientes vínculos militares entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Moore aseguró que el conflicto de Ucrania había ilustrado una creciente "cooperación pragmática" entre esos países, con Rusia usando drones de fabricación iraní, componentes chinos para armamento militar y munición de artillería norcoreana.