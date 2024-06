Putin redobla su amenaza de utilizar armas nucleares con una promesa: "Llegar hasta el final"

Anadolu via Getty Images

President of Russia Vladimir Putin.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, avisa de que está dispuesto a "llegar hasta el final" en la guerra contra Ucrania. En una conversación con los periodistas en el último de su viaje a Vietnam, recogida por el medio Metro, planteó la posibilidad de enviar armas a Corea del Norte, que había visitado poco antes, si Occidente continúa ayudando militarmente a Ucrania.

Después de que Ucrania y sus aliados rechazarán la última propuesta de paz de Rusia, Putin ordenó a sus tropas que practicaran el uso de armas nucleares para demostrar su fortaleza. "Parece que piensan que en algún momento nos asustaremos. Pero, al mismo tiempo, también dicen que quieren lograr una derrota estratégica de Rusia en el campo de batalla", acusa.

Esto, según el presidente, "significaría el fin de los 1.000 años de historia del Estado ruso", por lo que plantea la siguiente pregunta: "¿Por qué deberíamos tener miedo? ¿No es mejor llegar hasta el final? Esta es una lógica formal elemental". "Creo que quienes piensan así, y más aún quienes lo dicen, están cometiendo otro gran error", avisa.

Enviar armas a Corea del Norte

Como parte de este plan de "llegar hasta el final", además, de probar sus armas nucleares Putin se plantea enviar armas a Corea del Norte. "Aquí los occidentales suministran armas a Ucrania y dicen que 'aquí no controlamos nada en absoluto y no importa cómo se utilicen'. También podemos decir que le entregamos algo a alguien y luego no tenemos control sobre nada", señala el presidente ruso.

Rusia colaboró con las Naciones Unidas durante años para limitar el programa de armas nucleares y misiles de Kim Jong-un, aprobando varias resoluciones en el Consejo de Seguridad destinada. Sin embargo, ante la falta de apoyo en el actual conflicto, Putin ha cambiado su posición.