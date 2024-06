La ciudad de Ucrania asediada por Putin se encuentra bajo la protección de un aliado inesperado

Yan Dobronosov / Global Images Ukraine via Getty Images

Jarkov es un territorio de contrastes. La segunda ciudad más importante de Ucrania, que un día fue su capital, vive con el corazón encogido desde que en mayo Rusia lanzó una ofensiva contra la provincia que la alberga, desde el otro lado de la frontera, tan rauda y exitosa que hizo temer lo peor. Pero, mientras mira de reojo al frente, en sus terrazas hay cerveza fría, juegos de cartas o música, un respiro junto a las aguas del río y una relativa calma en los cielos, narra la NBC.

Járkov ha sido atacada por misiles y drones rusos desde los primeros días de la guerra, y la nueva ofensiva rusa pareció poner a la ciudad firmemente en la mira del Kremlin. Pero desde que el mes pasado un cambio de sentido de la Casa Blanca permitió el uso de armas estadounidenses para atacar el territorio ruso, justo al otro lado de la frontera, y eso ha iniciado un período de relativa calma.

"La situación es peligrosa todos los días, pero hay que vivir; Tenemos que distraernos de lo que está pasando”, afirma a la cadena norteamericana Oleksandr, de 44 años, un vendedor de carne que estaba tomando el sol en la playa con su pequeña hija, Vasylyna. "Nos estabiliza un poco psicológicamente".

A sólo 32 kilómetros de la frontera rusa, los misiles de Moscú tardan unos segundos en llegar a Járkov. Eso hace que las sirenas antiaéreas sean redundantes. Una grave escasez de sistemas modernos de defensa aérea ha dejado a Ucrania incapaz de asegurar los cielos sobre la ciudad, lo que significa que los más de un millón de personas que la consideran su hogar son particularmente vulnerables.

En los últimos meses, Rusia ha intensificado sus ataques contra la ciudad, y la infraestructura civil y energética ha recibido un duro golpe: cafés, gasolineras, imprentas y edificios residenciales se encuentran entre muchas estructuras civiles que han sido atacadas. En el último incidente, y uno de los más mortíferos, los funcionarios locales dijeron que 19 personas murieron y decenas resultaron heridas el 25 de mayo en una andanada en una ferretería.

Cuando los rusos avanzaron hacia Járkov el mes pasado, los aliados de Kiev en Europa y Washington dieron luz verde al uso de sus armas para ataques limitados dentro de las regiones fronterizas rusas. Aunque los ataques en la región han continuado, "su ritmo ha disminuido significativamente. Y la ofensiva terrestre que inicialmente avanzó hacia ciudades circundantes como Vovchansk ha sido frenada", sostiene la cadena.

Esa desaceleración ha dado a los residentes la sensación de que, al menos por el momento, la ciudad es más segura, según Oleg Sinegubov, jefe de la Administración Estatal Regional de Jarkov. "Gracias en parte a la decisión de Estados Unidos de permitir el uso de armas dentro de Rusia, es posible que la gente camine por las calles", señala. "Las cosas se han vuelto más tranquilas aquí en la ciudad de Jarkov".

Pero no está claro cuánto podría durar este período de relativa calma. Las sirenas todavía suenan regularmente en toda la ciudad, pero parecen provocar poca reacción por parte de los residentes, que continúan con sus vidas. Mientras tanto, el costo de dos años y medio de guerra es evidente en cada esquina: los edificios están dañados y carteles de movilización están pegados en las paredes en todo el centro de Jarkov.

"Yo diría que la atmósfera es intensa pero profesional", dijo el alcalde, Ihor Terekhov, en una entrevista el mes pasado. “Muchas personas tienen los hilos tensos, pero todos siguen adelante”.

Antes de la guerra, la capital disfrutaba de un “estatus especial” en Ucrania. Conocida como una ciudad conveniente para vivir con una vida cultural activa y calles limpias, explicó, siempre ha sido amada por el sector de nuevas tecnologías, los jóvenes y los estudiantes. "Siempre ha sido un lugar joven y fresco, un lugar muy creativo", dijo.

"Algunas personas caminan por la ciudad como si nada estuviera pasando, pero si se acerca una sirena aérea y aviones, intentamos quedarnos adentro", dijo Pipko, de 45 años. Pero si bien notó una pausa después de que se relajaron las restricciones en Ucrania, agregó que no se siente segura en la ciudad. "No sabes si te vas a despertar por la mañana o no", dijo.

Esa actitud no es injustificada: las tropas rusas han podido avanzar más cerca de Járkov en numerosos puntos del conflicto antes de ser repelidas por el ejército de Ucrania. Aun así, quienes viven en el noreste de Ucrania habrán recibido renovadas esperanzas gracias a las declaraciones del lunes del presidente Volodimir Zelenski, quien dijo que las fuerzas ucranianas estaban “expulsando gradualmente” a los rusos de la región de Kharkiv. Vitaly Ganchev, gobernador de la región designado por Rusia, dijo a la agencia estatal de noticias rusa Ria: “El enemigo ha retirado reservas y está tratando de contraatacar”.

Es probable que brinde un poco más de tranquilidad a los residentes de la ciudad. “Me gusta esta frase. Járkov es inquebrantable”, dijo Terekhov, el alcalde. “Hemos tenido que asumir muchas cosas y habrá muchos desafíos por delante. Sí, somos de hormigón armado”, añadió. “¡Pero el hormigón armado también necesita protección!”, zanja.