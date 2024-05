EEUU autoriza a Ucrania a usar sus armas contra territorio ruso

Importante noticia que podría cambiar el desarrollo de la guerra. El Gobierno de Joe Biden ha autorizado a Ucrania a atacar territorio ruso, cerca del área de Járkov, utilizando armas proporcionadas por Estados Unidos. Así lo ha adelantado este jueves el diario Politico citando a funcionarios estadounidenses.

"El presidente recientemente ordenó a su equipo que garantice que Ucrania pueda utilizar armas estadounidenses con fines de contraataque en Járkov, de modo que Ucrania pueda responder a las fuerzas rusas que los atacan o se preparan para atacarlos", ha anunciado un funcionario estadounidense al mencionado medio de comunicación.

No obstante, según ha subrayado esa misma fuente, el posicionamiento norteamericano de no permitir ataques de largo alcance dentro de Rusia "no ha cambiado".

De confirmarse oficialmente, la administración Biden habrá cedido a la petición de Ucrania, que lleva semanas instando a EEUU (especialmente desde la ofensiva rusa en Járkov) a retirar la prohibición de atacar Rusia con su armamento.

Según otro funcionario citado por Politico, el objetivo de este cambio de postura sería permitir a las fuerzas ucranianas contar con "flexibilidad" para defenderse de los ataques en la frontera con Járkov.

La OTAN anima a Ucrania a cruzar la línea roja La decisión podría llegar a provocar que la guerra se extienda a la Unión Europea.

Qué permite y qué no permite Estados Unidos a Ucrania

La consecuencia directa de este movimiento es que el país presidido por Volodímir Zelenski podrá comenzar a utilizar las armas enviadas por Estados Unidos, como cohetes y lanzacohetes, en territorio ruso.

En concreto, se permitirá el uso del armamento estadounidense para derribar misiles rusos lanzados hacia Járkov, para hacer frente a tropas que se concentren justo al otro lado de la frontera rusa o para responder bombarderos rusos que lancen bombas hacia territorio ucraniano.

Sin embargo, lo que continuará sin estar permitido por Estados Unidos es que Ucrania haga uso de sus armas para atacar infraestructura civil o lanzar misiles de largo alcance para alcanzar objetivos militares en el centro de Rusia.