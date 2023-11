La Fiscalía de Portugal reconoce un error en la investigación contra António Costa

El ex Primer Ministro de Portugal, António Costa.

La Fiscalía portuguesa ha reconocido este domingo que confundió en una transcripción de escuchas sobre el caso de corrupción que ha provocado un adelanto electoral en Portugal al ministro de Economía, Anotónio Costa Silva, con el primer ministro del país, António Costa.

"Ha sido el doctor (Diogo) Lacerda Machado quien informó al Ministerio Público de que efectivamente había un lapso y el Ministerio Público lo ha reconocido", ha explicado en declaraciones a la prensa el abogado Manuel Magalhães e Silva, representante de Lacerda Machado, citado por el diario luso Público.

Se trata de una escucha al abogado y consultor Diogo Lacerda Machado, considerado amigo del primer ministro Costa, que habló con el exadministrador del Start Campus, Afonso Salema. Éste pide a Lacerda que contacte con el Gobierno para conseguir que se cambien los códigos de actividad económica para los centros de datos.

"Lo que dice el doctor Lacerda Machado es que si es con el Ministerio de Finanzas, hay que hablar con Fernando Medina y que si es con el Ministerio de Economía, 'arreglaré la manera para hablar con António Costa'. Ahora, esto es absurdo. Si el doctor Lacerda Machado quiere hablar con el doctor António Cósta, coge el móvil y habla. Lo que querían era hablar con el ministro de Economía, António Costa Silva", ha explicado Magalhães e Silva.

El abogado ha resaltado que esta era la única escucha en la que Lacerda Machado se refería directamente al primer ministro, António Costa, que dimitió el pasado martes como consecuencia de estas sospechas de corrupción. "Los lapsus obviamente no tienen gravedad ninguna cuando son involuntarios (...). Si fue intencionado o no, yo no puedo decir injurias sobre el Ministerio Público", ha agregado.

Prisión para los dos detenidos más cercanos a Costa

Por otra parte, la Fiscalía portuguesa pidió este domingo la prisión preventiva para el jefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, y el consultor Diogo Lacerda Machado, detenidos en el caso de supuesta corrupción que llevó al líder socialista a dimitir como primer ministro, avanzan medios locales. La decisión del juez sobre las medidas de coacción aplicadas en la llamada Operación Influencer se conocerán la tarde del lunes.

Escária era jefe de gabinete de Costa y el primer ministro señaló este sábado que sentía "vergüenza" después de que se encontrasen sobres con dinero en su despacho.

Lacerda Machado fue padrino de boda de Costa, quien llegó a calificarlo en alguna ocasión de "mejor amigo", pero este sábado aseguró que no habló con él en ningún momento sobre los negocios investigados y dijo que "un primer ministro no tiene amigos". En el caso hay otros tres detenidos: el alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, y dos administradores de la sociedad Start Campus, Afonso Salema y Rui de Oliveira Neves.

La investigación se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país, además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.

La Fiscalía reveló el pasado martes que había una investigación autónoma sobre el primer ministro instaurada en el Supremo Tribunal de Justicia después de que varios sospechosos hablasen de la implicación de Costa en el caso por "desbloquear procedimientos".

En la investigación se han hallado sobres con más de 75.000 euros en efectivo en el despacho del jefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, en la residencia oficial del primer ministro, vinculados presuntamente a delitos de prevaricación y corrupción relacionados con el sector del litio y el hidrógeno verde.