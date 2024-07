La Francia Insumisa rechaza a la candidata a primera ministra propuesta por sus socios

El partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI) rechazó este martes la candidatura de Laurence Tubiana para el puesto de primera ministra, que habían propuesto sus socios del Nuevo Frente Popular (NFP).

"Es una propuesta que no me parece seria", dijo a France 2 el coordinador nacional de LFI, Manuel Bompard, para quien la llegada de Tubiana a la jefatura del Gobierno supondría "permitir entrar por la ventana a los macronistas que han sido echados" en las elecciones legislativas.

Bompard aludía a una tribuna que Tubiana publicó en Le Monde después de las elecciones, y en la que apostaba porque la izquierda, que logró el mayor número de diputados en la Asamblea Nacional pero está lejos de la mayoría absoluta, pactara con sector del presidente Emmanuel Macron.

Tubiana, de 73 años, había sido propuesta la pasada noche por socialistas, comunistas y ecologistas, con el objetivo de buscar una figura independiente que pudiera generar el consenso entre los cuatro partidos del NFP.

Economista de formación, Tubiana fue embajadora especial para las negociaciones de la cumbre del clima COP21, celebrada en la capital francesa, y que concluyó en los Acuerdos de París de 2015 para limitar el impacto del cambio climático e impulsar la transición energética.

El Partido Socialista (PS) había anunciado, poco antes, que intentaría apostar por una personalidad independiente una vez que LFI anunció en la tarde del lunes la suspensión de las discusiones para acordar quién propondrán a Macron para dirigir el Gobierno.

Desde la segunda vuelta electoral del pasado día 7, los cuatro partidos del NFP no han logrado consensuar un nombre ya que tanto LFI como PS, las dos formaciones más importantes, se aferran a sus candidatos respectivos.

En un intento de salir del atasco, el líder comunista Fabien Roussel propuso a la presidenta regional de la Reunión, Huguette Bello, pero no recibió el visto bueno socialista. Roussel ha avisado esta mañana de un posible "naufragio" si los partidos de izquierda no logran consensuar dos nombres para la jefatura del Gobierno y para la presidencia de la Asamblea Nacional. "Si no logramos una solución en los próximos días sería un naufragio", reconoció Roussel en unas declaraciones al canal BFMTV centradas en las disputas de los partidos de la izquierda que componen el Nuevo Frente Popular (NFP).

El secretario nacional del PCF pidió a LFI que retorne a las negociaciones con los demás partidos de izquierda porque, en su opinión, lo que importa es aplicar el programa del NFP, como aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos o derogar la reforma de las pensiones del año pasado. "Da la impresión de que LFI prefiere estar en la oposición y criticar todo. Es una posición que es mucho más cómoda", afirmó.

El actual Gobierno celebra hoy su último Consejo de Ministros con vistas a que muchos de sus integrantes que han sido elegidos diputados puedan ocupar sus puestos el próximo jueves, cuando se constituye la Asamblea Nacional.

Uno de ellos es el primer ministro, Gabriel Attal, que el pasado sábado fue elegido presidente del grupo parlamentario de Juntos por la República, el nuevo nombre que ha adoptado.