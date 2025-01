La OTAN detecta un barco espía ruso en el rellano y responde con el submarino nuclear

Universal Images Group via Getty

La Marina Real del Reino Unido ha intensificado la vigilancia sobre un barco espía ruso, el Yantar, tras ser avistado en aguas británicas a principios de esta semana. Aunque Rusia lo describe como un buque de investigación oceánica, ha sido vinculado varias veces a actividades de espionaje submarino, especialmente la recopilación de inteligencia sobre infraestructuras críticas como cables y tuberías submarinas.

"Permítanme ser claro: este es un barco espía ruso utilizado para recopilar inteligencia y mapear la infraestructura submarina crítica del Reino Unido", precisó el miércoles el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, a los parlamentarios en la Cámara de los Comunes.

Asimismo, detalló que el Yantar había sido identificado en la Zona Económica Exclusiva del Reino Unido a solo 45 millas de la costa británica el lunes, antes de continuar hacia el Mar del Norte. Aunque el buque cumplió con las normas internacionales de navegación, Healey calificó el incidente como "otro ejemplo de la creciente agresión rusa, dirigida contra nuestros aliados en el exterior y contra nosotros dentro del país".

En respuesta, el secretario de Defensa desplegó el HMS Somerset y el HMS Tyne "para monitorear el barco cada minuto a través de nuestras aguas". "Cambié las reglas de combate de la Marina Real para que nuestros buques de guerra puedan acercarse y rastrear mejor al Yantar", reconoció.

Por otra parte, recordó que era la segunda vez que entraba en aguas británicas, pues ya había sido detectado en noviembre merodeando cerca de infraestructura submarina crítica del Reino Unido. En aquel momento, fueron desplegados aviones de patrulla marítima de la RAF, el HMS Cattistock, el HMS Tyne y el RFA Proteus con la misión de "seguir cada movimiento del Yantar". "También quiero confirmar a la Cámara que autoricé a un submarino de la Marina Real, estrictamente como medida disuasoria, a emerger cerca de Yantar para dejar en claro que habíamos estado monitoreando de forma encubierta cada uno de sus movimientos", añadió.

"Rusia es peligrosa, pero débil"

El Yantar es operado por el Ministerio de Defensa ruso y se ha convertido en un objetivo frecuente de vigilancia por parte de naciones occidentales debido a su sospechosa actividad en aguas europeas. Se cree que el barco ha estado involucrado en la labor de mapear cables submarinos, los cuales son vitales para el suministro de energía y el tráfico de internet a nivel mundial. Además, el buque es conocido por operar drones sumergibles capaces de llegar al fondo del océano, lo que refuerza las sospechas sobre su misión.

No obstante, Healey aseguró que Reino Unido no se va a dejar intimidar y está preparado para proteger su infraestructura nacional. "Quiero que el presidente Putin escuche este mensaje: los vemos, sabemos lo que están haciendo y no dudaremos en tomar medidas enérgicas para proteger a este país", advirtió Healey. Finalmente, el barco abandonó las aguas del Reino Unido sin detenerse en dirección al Mediterráneo.

De hecho, comentó que Rusia no es tan temible como aparenta, recordando la difícil situación que atraviesa en el frente, donde ha tenido que pedir ayuda: "Rusia es peligrosa, pero fundamentalmente débil. En Ucrania, ha sufrido unas tasas de bajas devastadoramente altas a lo largo de tres años en una guerra que creía ganar en una semana. Y para agravar la humillación, Putin se ha visto obligado a recurrir a Corea del Norte para reforzar a sus combatientes de primera línea".

No obstante, matizó que el país liderado por Vladímir Putin "sigue siendo la amenaza más urgente e inmediata para Gran Bretaña", con lo que se están tomando medidas para enfrentar cualquier amenaza "con fuerza y determinación". En el ámbito interno, el país ha reforzado su base de seguridad mediante el Plan para el Cambio y ha desplegado recursos, como el buque RFA Proteus, para proteger la infraestructura offshore.

En el ámbito externo, ha fortalecido la cooperación con sus aliados de la OTAN y la Fuerza Expedicionaria Conjunta, activando iniciativas como Nordic Warden para monitorear amenazas a la infraestructura submarina. La RAF también se unirá al despliegue de la OTAN Baltic Sentry para proteger el Mar Báltico.

Además, el Reino Unido ha incrementado su apoyo militar a Ucrania, destinando 4.500 millones de libras para fortalecer su capacidad defensiva. A nivel económico, se están tomando medidas para presionar a Rusia, incluyendo sanciones y esfuerzos para impedir que adquiera recursos militares. También se están exponiendo las actividades de inteligencia rusas y sancionando a individuos responsables de actividades hostiles.

Además, el gobierno británico ha aumentado el gasto en defensa, con un plan para incrementarlo al 2,5% del PIB. "Esta nueva era de amenazas exige una nueva era de defensa. El cambio es esencial, no opcional, y el Gobierno está decidido a afrontar el desafío y a cumplir con las expectativas en materia de defensa", concluyó el secretario de Defensa.