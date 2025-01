La OTAN pone un nuevo veto a Putin y marca territorio: "No tiene poder"

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, ha dejado claro este miércoles que las decisiones de la alianza son soberanas y no están sujetas a la influencia rusa.

"Putin no tiene poder de veto ni voz en la decisión sobre la adhesión a la OTAN de ningún país, a menos que él mismo quiera unirse, pero no creo que ese sea el caso", ha afirmado durante el tradicional Desayuno Ucraniano (Ukrainian Breakfast) en el marco del Foro Económico Mundial 2025 en Davos, informa The New Voice of Ukraine.

Asimismo, ha destacado que la membresía plena de Ucrania en la OTAN es crucial para garantizar una paz sostenible y evitar repetir acuerdos como los de Minsk, que, según él, no lograron garantizar una paz duradera. "Debemos asegurarnos de que la paz que defendemos sea incuestionable y duradera. Por eso debemos centrarnos en poner a Ucrania en la mejor posición posible antes de las negociaciones", ha sostenido.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reiterado que la adhesión de Ucrania a la OTAN es la garantía de seguridad más eficaz y menos costosa para Ucrania.

Un camino difícil

El camino de Ucrania hacia la adhesión a la OTAN ha estado marcada por desafíos y desarrollos diplomáticos clave. En octubre de 2024, la embajadora ucraniana Natalia Halibarenko confirmó que Ucrania había solicitado una invitación formal antes del fin del mandato de Joe Biden.

En noviembre, Bloomberg informó de que la administración Biden había considerado apoyar públicamente la invitación de Ucrania, pero la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales llevó al abandono de esta idea. Al mes siguiente, Zelenski rechazó la posibilidad de una membresía parcial, argumentando que equivaldría a admitir que ciertos territorios corren el riesgo de ser reconocidos como no ucranianos.

Actualmente, la cuestión continúa estancada, y Zelenski opina que Trump es el único capaz de resolverla: "Si el presidente Trump quiere ver a Ucrania en la OTAN, todos lo apoyarán; si él no está preparado para ello, no estaremos en la OTAN".

En este sentido, señala que "la mayoría de los aliados lo apoya, pero cuatro países se oponen a nuestra adhesión a la OTAN: Estados Unidos, Alemania, Eslovaquia y Hungría", pero, a la hora de la verdad, "todo depende de los Estados Unidos y, específicamente, de su presidente".