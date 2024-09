El M1 Abrams, desarrollado durante la Guerra Fría para contrarrestar los tanques soviéticos, es uno de los tanques de batalla más avanzados del mundo. No es de extrañar que Ucrania lo reclamase con ansia a Estados Unidos para defenderse de la guerra de invasión lanzada por Rusia en febrero de 2022.

Inicialmente producido con un cañón de 105 mm, variantes posteriores como el M1A1 y el M1A2 añadieron mejoras que incluyen un cañón de ánima lisa de 120 mm y una armadura mejorada. Aún con los viejos modelos, Kiev esperaba hacer verdadero daño a las tropas de Vladimir Putin.

Sin embargo, a pesar de su éxito en conflictos pasados como la Operación Tormenta del Desierto, el reciente despliegue del Abrams en Ucrania ha enfrentado desafíos. "Al carecer del apoyo integrado y el entrenamiento necesarios para maximizar las capacidades del tanque, las fuerzas ucranianas han tenido dificultades para utilizar el Abrams de manera efectiva, lo que ha provocado pérdidas significativas", indica Brandon J. Weichert, analista de Seguridad Nacional en la web especializada National Interest.

Los tanques no sólo no han cambiado la situación contra Rusia. Es que a veces dan dolores de cabeza.

De dónde venimos

Cuando la Unión Soviética era la mayor amenaza para Estados Unidos, los líderes militares estadounidenses estaban convencidos de la necesidad de un tanque de batalla principal (MBT) avanzado que potencialmente pudiera contrarrestar lo que sabían que sería un enjambre de tanques y tropas del Ejército Rojo soviético en la estrecha brecha de Fulda en Alemania , si estallaban hostilidades entre los dos lados.

Entonces, en la década de 1970, el Ejército de los Estados Unidos comenzó a desarrollar lo que se conocería como el MBT M1 Abrams. En otras palabras, el Ejército construyó lo que probablemente sea uno de los mejores tanques de todos los tiempos.

El ejército estadounidense quería incluir potencia de fuego, protección y movilidad rápida en su nuevo MBT, diseñado específicamente para contrarrestar la amenaza que representaban los tanques de batalla principales soviéticos T-64 y T-72 . Inicialmente, el M1 Abrams estaba equipado con un cañón de 105 mm.

Con el tiempo, sin embargo, las variantes futuras, como el M1A1 o el M1A2, disfrutarían de mejoras significativas que incluían un cañón de ánima lisa de 120 mm, un blindaje mejorado y mejores sistemas de control de fuego.

El Abrams participó en sus primeras operaciones de combate importantes durante la Operación Tormenta del Desierto en 1991. El tanque tuvo un desempeño brillante. Debido a su excelente historial en combate contra Irak, el que entonces era el cuarto ejército más grande del mundo (que contaba con muchos de los sistemas militares soviéticos más avanzados en ese momento), el Abrams se ganó con justicia su gran reputación.

En los últimos años, el Abrams ha sido objeto de varias actualizaciones y programas de modernización diseñados para mantener su relevancia en un mundo en constante evolución y en guerra. Hace varios años, el Pentágono decidió que necesitaba un MBT completamente nuevo para satisfacer las necesidades del campo de batalla moderno. Sin embargo, después de pensarlo mucho, el Pentágono finalmente decidió básicamente mantener el MBT Abrams, pero mejorarlo enormemente como nunca antes.

"Este tanque es verdaderamente uno de los más grandes de todos los tiempos". Por eso, cuando Washington autorizó el despliegue de 31 modelos antiguos que habían estado almacenados durante muchos años para ser restaurados y entregados a los ucranianos asediados en su guerra contra Rusia, hubo celebraciones en toda Ucrania y la OTAN.

Ucrania no entiende el Abrams

Lamentablemente para los ucranianos, que no tenían una comprensión adecuada ni entrenamiento con el MBT Abrams, los tanques han demostrado ser más un dolor de cabeza de lo que valen.

Casi inmediatamente, grandes cantidades de estos sistemas fueron destruidos por los rusos en el momento en que entraron en contacto con el ejército ruso, que utilizó misiles antitanque y drones con gran efecto contra el Abrams.

Además, la razón por la que el Abrams tuvo un desempeño tan bueno contra los iraquíes en la Operación Tormenta del Desierto no fue sólo porque la geografía de Oriente Medio era más propicia para las maniobras de tanques de amplio alcance, sino también porque el Abrams fue construido para una ofensiva verdaderamente integrada. Los Abrams no están diseñados para operar solos, sino para cazar en grupos. Además, se supone que estos grupos tienen una cobertura aérea y un apoyo de infantería adecuados.

"Ucrania carece de estas cosas, por lo que los tanques fueron destruidos. Ucrania se sintió comprensiblemente avergonzada". Occidente ha intentado ignorar la realidad de que los rusos superan a los ucranianos y deberían estar pidiendo la paz. Sin embargo, todo el mundo sigue fingiendo que los tanques marcaron una diferencia. No fue así. Y no lo habrían hecho, incluso con una mejor cobertura aérea. Esto se debe fundamentalmente a que los ucranianos no entienden cómo manejar estos tanques y utilizarlos de la manera en que los estadounidenses los diseñaron para ser utilizados, indica el análisis.

"Ucrania ha mostrado otras virtudes, sobre todo en formas asimétricas, pero lo que es más importante, en lugar de seguir pidiendo más sistemas a Occidente que, en última instancia, no lograrán mover la aguja estratégica a favor de Ucrania, Kiev y sus socios occidentales deberían pedir la paz con Moscú antes de que sea demasiado tarde (y tal vez ya lo sea)".

El Abrams es un tanque magnífico cuando se utiliza de la manera para la que fue diseñado y lo manejan personas que tienen un conocimiento profundo de estos sistemas. "Si lo utilizan aficionados que no comprenden ni aprecian los sistemas en cuestión (o que no pueden apoyar fundamentalmente estas plataformas en el crisol del combate), son tan inútiles para los ucranianos como los pisapapeles", dice contundente. Y se convierten en blancos fáciles para los rusos.