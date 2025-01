La revista mensual con sede en Reino Unido The Lawyer ha desvelado que el fiscal en la sombra, Lord Wolfson KC, quien fue nombrado en su cargo en noviembre por la líder conservadora Kemi Badenoch, está "actuando para el brazo ruso de un gigante de logística estrechamente vinculado en uno de los proyectos favoritos de Vladímir Putin".

La empresa a la cual representó en un litigio de 14.000 millones de dólares es DP World Russia FZCO, empresa subsidiaria de DP World, compañía propiedad de la familia real de Dubai, la cual defendió ante el Tribunal Comercial de Londres.

Según informó el medio británico, "DP World ha firmado acuerdos con la cooperación nuclear estatal rusa Rosatom desde la invasión de Ucrania para ayudar a desarrollar la ruta, pero dijo este fin de semana que estaba enfocada en mantener el flujo de comercio mundial y no tenía 'operaciones activas' en Rusia".

DP World se encuentra dentro de la lista de empresas catalogadas como patrocinadores internacionales de la guerra por la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción de Ucrania por su "cooperación forzada" con Rusia.

Mientras tanto, Wolfson KC defendió que no considera que haya ningún tipo de conflicto entre su "práctica como abogado" y su "papel como fiscal general en la sombra, ya sea en general o en relación con este asunto". "Como he dicho antes, y en el Parlamento: 'No juzguen a un cirujano por sus pacientes, a un periodista por sus entrevistados, ni a un abogado por sus clientes'", subrayó el conservador en su alegato.