La revolucionaria arma láser puede llegar a Ucrania demasiado tarde

El Ministerio de Defensa británico informó hace unos días del éxito de una prueba con un nuevo sistema de láser de alta potencia contra un objetivo aéreo. Podría servir como alternativa a los costosos sistemas de defensa antiaérea actuales, ineficaces ante drones de bajo coste.

El sistema se llama DragonFire y cuenta con la precisión necesaria para impactar a una moneda de una libra desde un kilómetro de distancia. Su principal ventaja es su reducido coste por disparo: "alrededor de 10 libras (aproximadamente 12 euros)", según ha indicado el Ministerio de Defensa de Reino Unido en Twitter.

El Gobierno británico ha tomado la decisión de transferir prototipos a Ucrania antes, incluso si no están al 100% finalizados. "Digamos que no tiene que ser 100% perfecto para que los ucranianos puedan tenerlo en sus manos", ha indicado el ministro de Defensa, Grant Shapps, según The Telegraph.

El problema es que los tiempos son muy importantes en la guerra, y todo apunta a que el sistema tardará un tiempo en llegar a Ucrania. Según indica Infodefensa, el inicio de la producción del Dragonfire estaba previsto para el año 2032.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha indicado que se adelanta y tienen como objetivo comenzar antes de 2027. Esto supone que podría llegar a Ucrania en 3 años, algo tarde debido a que no se sabe qué pasará entonces.

Inversión de 117 millones de euros

En un comunicado, el Ministerio británico da cifras respecto a la inversión en este novedoso armamento: "El sistema de armas DragonFire es el resultado de una inversión conjunta de 100 millones de libras (casi 117 millones de euros) entre el Ministerio de Defensa de Reino Unido y la industria"

El ministro de Defensa de Reino Unido, Grant Shapps, ha destacado que "este tipo de armamento de vanguardia tiene el potencial de revolucionar el espacio de batalla al reducir la dependencia de municiones costosas y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de daños colaterales".