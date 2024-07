La ultraderecha entra en la Cámara de los Comunes: Nigel Farage, diputado al octavo intento

Los gatos en España y América Latina tienen siete vidas, para las culturas arábigas seis y en países anglosajones y otras partes de Europa, son nueve. Pero Nigel Farage, líder del ultraderechista Reform UK y uno de los protagonistas de la campaña del referéndum del Brexit en 2016, ha necesitado de ocho intentos para conseguir la credencial de diputado en el Parlamento británico y ocupar un escaño en la Cámara de los Comunes.

El asiento de Nigel Farage, junto al escaño que ha revalidado Lee Anderson, ex diputado del Partido Conservador que en marzo anunció que se cambiaba de equipo para formar parte de Reform UK, son por ahora dos de los 13 parlamentarios que los sondeos a pie de urna, distribuidos por las televisiones británicas nada más cerrar los colegios electorales, le adjudican a la formación británica de ultraderecha.

Nigel Farage se estrenará en el Parlamento de Reino Unido gracias a la debacle electoral del Partido Conservador de Rishi Sunak, que va camino de lograr los peores resultados de la historia de los tories. Farage, ha obtenido su escaño después absorber la mitad del voto conservador en la circunscripción de Clacton-on-Sea, en el este de Inglaterra, a los que le ha sacado unos 8.000 papeletas de diferencia hasta superar los 21.000 votos.

"Gracias, Clacton. Este es solo el comienzo", escribía Farage en su cuenta de la red social 'X', antes conocida como Twitter, después de conocerse la asignación del escaño en la Cámara de los Comunes. Luego, el líder de la ultraderecha británica agradecía el apoyo recibido y proyectaba ya su partipación en las generales de 2029: "La cantidad de escaños que vamos a ganar no la sé, pero haberlo hecho en tan poco tiempo indica que está ocurriendo algo muy importante. No es sólo la decepción con el Partido Conservador, hay un enorme vacío en el centro derecha de la política británica y mi trabajo es llenarlo. Y eso es exactamente lo que voy a hacer", ha asegurado el populista.

En ese sentido, Farage ha puesto de manifiesto el poco tiempo que ha tenido su partido para prepararse para estas elecciones, a las que ha concurrido con problemas de "dinero, infraestructuras y sucursales", aunque se ha marcado como objetivo la construcción de un "movimiento nacional de masas" para poder competir con los laboristas en las elecciones generales de 2029.

"No hay entusiasmo por los laboristas, no hay entusiasmo por Keir Starmer en absoluto. De hecho, cerca de la mitad del voto es simplemente un voto anticonservador. Este Gobierno laborista estará en problemas muy, muy rápidamente y ahora apuntaremos a los laboristas. Vamos a por los laboristas, no quepa duda", ha añadido el ultraderechista.

Pero antes, Lee Anderson, que llegó a ser vicepresidente del Partido Conservador antes de pasarse a las filas de Reform UK, ha sido reelegido este jueves por la circunscripción de Ashfield, al norte de Inglaterra, después de conseguir más de 17.000 votos, seis mil más que el candidato laborista, la segunda opción de la noche electoral en su zona.

Anderson, fue suspendido en febrero de este año por unos comentarios islamófobos sobre el alcalde de Londres, Sadiq Khan, después de lo cual anunció que se unía al partido de Nigel Farage.