Las tropas de Israel aprovechan la caída de Assad y se plantan a 25 kilómetros de Damasco

Israel Defense Forces via REUTERS

La incursión militar israelí en Siria, iniciada el domingo tras conocerse la escapada de Bachar al Assad a Rusia, avanza aceleradamente y ya está a unos 25 kilómetros al suroeste de Damasco, según dijeron este martes fuentes de seguridad sirias a la agencia Reuters. Tel Aviv ya se ha apoderado de una zona de contención en el sur del país vecino y ha lanzado ataques aéreos contra el ejército sirio y bases aéreas durante la noche. Se calcula que ha efectuado 250 de ellos en dos días y medio.

La operación militar israelí en Siria se produce mientras se esperan los primeros pasos de la alianza rebelde que ha acabado con Assad, con los países de la región y las potencias mundiales nerviosos por lo que sucederá después.

Una fuente de seguridad siria dijo que las tropas israelíes llegaron a Qatana, que se encuentra a 10 kilómetros en territorio sirio al este de una zona desmilitarizada que separa los Altos del Golán ocupados por Israel de Siria. El ejército israelí declinó hacer comentarios. Israel ha dicho que no se involucrará en el conflicto en Siria y que su toma de la zona de contención fue una medida defensiva.

El Ejército israelí habría llevado a cabo unos 250 bombardeos aéreos en Siria desde la caída de Assad, la madrugada del domingo, según dijo este martes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Según esta ONG, ubicada en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores sobre el terreno, las fuerzas aéreas israelíes han realizado esa cifra aproximada de ataques aéreos desde que los insurgentes entraron en Damasco y Al Asad huyó a Moscú junto a su familia.

El Observatorio Sirio de Derecho Humanos había indicado el lunes que la aviación israelí bombardeó ese día buques militares en el puerto mediterráneo sirio de Latakia, así como almacenes de armas en varias localidades en las afueras de esa urbe. Asimismo, indicó que otros objetivos militares del Ejército del depuesto presidente sirio, en las afueras de Damasco y de otras ciudades sirias, como Mahaja, al norte de la provincia de Daraa (sur), también fueron atacados por la aviación israelí.

Según esta fuente, "Israel ha destruido todos los aviones de combate en los aeropuertos, además de algunos radares y depósitos de armas, desde que Bachar al Asad huyó de Siria tras el derrocamiento de su régimen".

Condena regional

Egipto, Qatar y Arabia Saudita han condenado la incursión. Arabia Saudita dijo que la medida "arruinaría las posibilidades de Siria de restaurar la seguridad". Fuentes de seguridad regionales y oficiales del ahora caído ejército sirio dijeron que los fuertes ataques aéreos israelíes continuaron contra instalaciones militares y bases aéreas en toda Siria durante la noche, destruyendo docenas de helicópteros y aviones, así como activos de la Guardia Republicana en Damasco y sus alrededores.

El recuento aproximado de 200 ataques no dejó nada de los activos del ejército sirio, dijeron.

Israel dijo que sus ataques aéreos continuarían durante días, pero le dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que no estaba interviniendo en el conflicto de Siria. Afirmó que había tomado "medidas limitadas y temporales" únicamente para proteger su seguridad.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió a puertas cerradas el lunes por la noche y los diplomáticos dijeron que todavía estaban en estado de shock por la rapidez con la que se desarrolló el derrocamiento de Assad en 12 días, después de una guerra civil de 13 años que estuvo estancada durante años.

"Todo el mundo fue tomado por sorpresa, todos, incluidos los miembros del consejo. Así que tenemos que esperar y ver y observar... y evaluar cómo se desarrollará la situación", dijo el embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, a los periodistas después de la reunión del organismo.

Rusia jugó un papel importante en el apoyo al gobierno de Assad y en ayudarlo a luchar contra los rebeldes. El líder sirio huyó de Damasco a Moscú el domingo, poniendo fin a más de 50 años de gobierno brutal por parte de su familia.

La transición

Con el ánimo en Damasco todavía festivo, el primer ministro de Assad, Mohammed Jalali, acordó el lunes entregar el poder al Gobierno de Salvación liderado por los rebeldes, una administración con sede en territorio controlado por los rebeldes en el noroeste de Siria.

El principal comandante rebelde Ahmed al-Sharaa, más conocido como Abu Mohammed al-Golani, se reunió con Jalali y el vicepresidente Faisal Mekdad para hablar sobre el gobierno de transición, dijo a Reuters una fuente familiarizada con las discusiones. Jalali dijo que la entrega podría tardar días en llevarse a cabo.

La cadena de televisión Al Jazeera informó que la autoridad de transición estaría encabezada por Mohamed al-Bashir, quien ha encabezado el Gobierno de Salvación.

El avance arrollador de la alianza de milicias encabezada por Hayat Tahrir al-Sham (HTS), una antigua filial de Al Qaeda, fue un punto de inflexión generacional para Oriente Medio.

La guerra civil que comenzó en 2011 mató a cientos de miles de personas, provocó una de las mayores crisis de refugiados de los tiempos modernos y dejó ciudades bombardeadas hasta convertirlas en escombros, el campo despoblado y la economía vaciada por las sanciones globales.

Pero la alianza rebelde no ha comunicado planes para el futuro de Siria, y no hay un modelo para una transición de ese tipo en la conflictiva región. Los precios del petróleo subieron más de un 1% el lunes, en parte por las preocupaciones de que la inestabilidad en Siria, que no es un gran productor de petróleo, podría aumentar las tensiones regionales, dijeron analistas.

"Este es un momento increíble para el pueblo sirio", dijo el embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, en Nueva York. "Estamos realmente concentrados en este momento en tratar de ver hacia dónde va la situación. ¿Puede haber una autoridad gobernante en Siria que respete los derechos y la dignidad de la población siria?".

Estados Unidos estaba buscando formas de relacionarse con los grupos rebeldes sirios y está tratando de llegar a socios en la región como Turquía para iniciar una diplomacia informal, dijo Washington.

Diplomáticos qataríes hablaron con HTS el lunes, dijo a Reuters un funcionario informado sobre los acontecimientos, mientras los estados regionales se apresuran a abrir el contacto con el grupo.

Hubo señales tentativas de un regreso al orden. Los bancos de Siria reabrirán el martes, y el Ministerio del Petróleo pidió a todos los empleados del sector que se dirijan a trabajar el martes, añadiendo que se les brindará protección para garantizar su seguridad. Los periodistas de Reuters vieron cuatro minibuses llegando al Banco Central de Siria, con empleados desembarcando y entrando al edificio para su primer día de trabajo desde la caída de Asad.

“Es un nuevo turno, es un nuevo día, un nuevo año, una nueva vida”, dijo Sumayra al-Mukli.

Golani ha prometido reconstruir Siria, y HTS ha pasado años tratando de suavizar su imagen para tranquilizar a las naciones extranjeras y a los grupos minoritarios dentro de Siria.

Pero los temores de represalias persistieron. HTS dijo que no dudará en exigir cuentas a los oficiales de seguridad y del ejército involucrados en la tortura del pueblo sirio, describiéndolos como criminales y asesinos.

“Publicaremos una lista que incluye los nombres de los funcionarios de más alto rango involucrados en la tortura del pueblo sirio”, dijo Golani en un comunicado. “Se ofrecerán recompensas a quienes proporcionen información sobre oficiales superiores del ejército y de seguridad involucrados en crímenes de guerra”.

HTS está designada como una organización terrorista por muchos estados y la ONU, y sus credenciales de gobierno son inciertas.

"Los sirios esperan establecer un estado de libertad, igualdad, imperio de la ley y democracia, y uniremos esfuerzos para reconstruir nuestro país, para reconstruir lo que fue destruido y para reconstruir el futuro, un mejor futuro para Siria", dijo a los periodistas el embajador de Siria ante la ONU, Koussay Aldahhak.