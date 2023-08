Los otras figuras relevantes fallecidas en el avión de Prigozhin 

Anadolu Agency via Getty Images

Durante la tarde de este miércoles, 23 de agosto, un avión privado que hacía el recorrido entre Moscú y San Petersburgo sufrió un incidente y acabó estrellándose contra el suelo. En su interior viajaba el líder del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, junto a otros nueve mercenarios.

Quien fuera asesor del Consejo de Seguridad Nacional de Georgia, Giorgi Revishvili, ha informado en sus redes sociales acerca de los nombres de los otros pasajeros que iban a bordo del avión. Aunque había diez personas en el interior del avión, de momento solo se conocen los nombres de seis de ellos.

Según su lista, los pasajeros que estarían en el avión en el momento del siniestro, además de Prigozhin, serían Dmitri Utkin -número dos de Wagner-, Valery Chekalov -encargado de la logística del Grupo Wagner y uno de los amigos más cercanos de Prigozhin-, Yevgeny Makaryan -expolicía que combatió con el grupo de mercenarios en Siria-, Sergey Propustin -mercenario del grupo que luchó en Chechenia-, y Nikolai Matuseev -que se unió al grupo en 2017-.

EEUU y Reino Unido creen que no fue un accidente

Las sospechas sobre quién está detrás de este fatal incidente no han cesado. De hecho, Estados Unidos y Reino Unido lo tienen claro y ambos coinciden en señalar a un sospechoso: Putin.

Una fuente de seguridad citada por el periódico The Daily Telegraph ha sugerido que es "casi seguro" que el avión haya sido derribado por la agencia de Inteligencia de Rusia, el FSB, actuando por orden del presidente, Vladimir Putin. Además, la presidenta conservadora del Comité de Exteriores de la Cámara de los Comunes, Alicia Kearns, ha indicado que la velocidad con la que las autoridades rusas han confirmado que Prigozhin estaba en el avión "debería decirnos todo lo que necesitamos saber"

Estados Unidos está de acuerdo con Reino Unido. De hecho, aunque Joe Biden ha abogado por ser "cuidadoso" hasta conocer todos los detalles, ha declarado que no está "sorprendido". Ha declarado que "hay pocas cosas en Rusia tras las que no esté Putin, pero no sé la respuesta".