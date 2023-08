EEUU y Reino Unido apuntan al mismo culpable con Prigozhin

Tras el fallecimiento de Yevgeni Prigozhin, líder del Grupo Wagner, en un accidente de avión, las sospechas sobre quién está detrás de su muerte no han cesado. De hecho, Estados Unidos y Reino Unido lo tienen claro y ambos coinciden en señalar a un sospechoso: Putin.

Un portavoz del Gobierno británico ha declarado que están "siguiendo de cerca la situación". Una fuente de seguridad citada por el periódico The Daily Telegraph ha sugerido que es casi seguro que el avión haya sido derribado por la agencia de Inteligencia de Rusia, el FSB, actuando por orden del presidente, Vladimir Putin.

La presidenta conservadora del Comité de Exteriores de la Cámara de los Comunes, Alicia Kearns, ha sugerido que la velocidad con la que las autoridades rusas han confirmado que Prigozhin estaba en el avión "debería decirnos todo lo que necesitamos saber". "Los informes de que la defensa aérea rusa ha derribado el avión sugieren que Putin está enviado un mensaje muy fuerte", ha indicado Kearns, y ha añadido que "para Putin hay un pecado imperdonable" que es la traición.

Estados Unidos, por su parte, está de acuerdo con Reino Unido. Su presidente, Joe Biden, ha abogado por ser "cuidadoso" hasta conocer todos los detalles, aunque al mismo tiempo ha declarado que no está "sorprendido". Sobre la posibilidad de que el presidente ruso Vladimir Putin sea el responsable de este suceso ha declarado que "hay pocas cosas en Rusia tras las que no esté Putin, pero no sé la respuesta".

Del mismo modo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson, ha echado la vista atrás recordando la rebelión que lanzó Prigozhin hace justo dos meses. "La desastrosa guerra en Ucrania llevó al desfile de un ejército privado hacia Moscú y ahora, parece, a esto", ha dicho, en una declaración recogida por CNN.