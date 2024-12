Los nuevos ataques de Rusia contra la OTAN "parecen una guerra": llega la hora de trazar las líneas rojas 

En los últimos meses se ha convertido una constante leer noticias, ver vídeos en redes y escuchar en cualquier medio de comunicación algunos extraños sabotajes por parte de Rusia que, a ojos de los ciudadanos pueden parecer inofensivos, pero que realmente, tienen una magnitud y dimensión muy superior a la que cualquiera pudiera imaginarse.

Estos sabotajes se están produciendo en forma de cortes de cables submarinos, eléctricos, ataques a instalaciones energéticas, interferencias electorales, etc. Estos sucesos se han ido incrementando en los últimos meses, y ya son muchas las voces internacionales que exigen a la OTAN actuar de forma rápida y contundente ante lo que para muchos es con todas las de la ley "una guerra total".

Uno de los políticos más críticos con la cierta permisividad por parte de la OTAN ha sido el exministro de Asuntos Exteriores lituano, Gabrielius Landsbergis, quien ha arremetido en numerosas ocasiones contra la Alianza, por ser muy 'blanda' respecto a estos actos de Rusia. En este sentido, anticipa que, en caso de no tomarlo en serio, Putin no va a parar, sino que continuará incrementando estos ataques y lo hará cada vez en puntos más dañinos y cercanos al seno de la alianza.

Estos ataques han sido definidos como "híbridos" y catalogados de "guerra total" en zona gris bajo el umbra de la guerra convencional por parte de muchos representantes internacionales. Pese a ello, Rusia lo niega y considera que no están actuando bajo esa premisa

Así, Gabrielius Landsbergis, aseguró que el fracaso de la OTAN a la hora de actuar contra el Kremlin tendrá graves consecuencias y un empeoramiento de la situación porque "los rusos son muy buenos para detectar debilidades o vacíos geopolíticos. Por lo tanto, si no hay resistencia, simplemente seguirán avanzando sigilosamente y continuarán con su actividad".

Estas declaraciones de Landsbergis son tan graves que para el exmandatario, debería de empezar a plantearse sobre la mesa la posibilidad de aplicar el Artículo 5 de la OTAN pro el cual se considera que un territorio de la Alianza está siendo atacado y todos los demás deben entrar a defenderlo de forma unánime.

En este sentido, aseguró que Putin tenía que entender esto y para ello afirmó que "la OTAN tiene que tener una estrategia general con la que sea capaz de trazar líneas rojas y sugerir represalias".

"No estoy hablando necesariamente de una represalia en especie. Pueden ser muchas cosas. Pero los rusos deben saber que este no es su parque. No pueden simplemente caminar por ahí y esperar que no les pase nada", afirmó.

Por último, destacó la importancia del "gran juego psicológico" y que Occidente no puede esconder el asunto "debajo de la alfombra y hacer como que no existe", y argumentó que todo esto lo dice desde la experiencia de un país como el suyo y con una larga experiencia de hostilidad con Rusia.