Los ucranianos que huyeron de las bombas de Putin encaran una nueva guerra

Los ucranianos que huyeron de las bombas de Putin están atrapados en una nueva guerra. Como Lidiia Vasylevska, que era contable en Kiev cuando las fuerzas rusas invadieron Ucrania, huyó a Praga, donde encontró otro trabajo y un pequeño apartamento en un barrio tranquilo de la capital checa. Ahora, dos años después de huir de las bombas, Lidiia Vasylevska se encuentra atrapada en otro tipo de conflicto, uno económico entre su país natal y el país anfitrión, un caso que se multiplica, informa Bloomberg.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quiere que los refugiados regresen a sus hogares para mantener en funcionamiento la economía ucraniana y resistir a Rusia. En contraste, muchos estados de Europa central y oriental enfrentan una crisis laboral, y países como Polonia y la República Checa se muestran reacios a perder trabajadores ucranianos.

La presión aumentó después de que Zelenski dijera a los ucranianos en su discurso de Año Nuevo que tenían que decidir si eran refugiados o ciudadanos o, en sus palabras, víctimas o ganadores.

"Cuando escuchas algo así, te hace sentir como si no te hubieras ido, sino que has abandonado tu país y eres una mala persona. No debería importar dónde estés, cada uno de nosotros puede ayudar en esta situación sin importar dónde esté", dice Vasylevska, de 51 años, que ahora trabaja como directora de proyectos para una ONG que ayuda a los refugiados.

Los países de la región recibieron millones de refugiados tras la decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania en febrero de 2022. Los gobiernos de Europa del Este les concedieron un estatus especial y distribuyeron ayuda financiera, aunque, como en el caso de la República Checa, mientras tanto redujeron el importe de la ayuda y tardaron en proponer medidas a largo plazo, como la vivienda o el acceso a préstamos bancarios.

El mes pasado, Polonia extendió la legislación que otorga a los refugiados acceso al mercado laboral y beneficios sociales hasta septiembre de 2025. Esta extensión dará a los ucranianos una mayor estabilidad, dijo el viceministro polaco del Interior, Maciej Duszczyk. "Nuestra economía necesita trabajadores", subrayó Duszczyk.

Al comienzo de la guerra, hasta 17 millones de ucranianos, más de un tercio de la población del país, abandonaron sus hogares. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a finales del año pasado, más de seis millones de ucranianos se encontraban refugiados en el extranjero, cifra que incluye alrededor de 1,3 millones que fueron a Rusia.

El Banco Nacional de Ucrania pronostica que otras 400.000 personas abandonarán el país este año debido a problemas como cortes de energía y amenazas a la infraestructura energética. Los esfuerzos por "aumentar la integración" de los ucranianos en sus países de acogida fueron un incentivo para estas salidas, señaló el Banco Nacional de Ucrania en un informe publicado a principios de este mes.

Los ucranianos ingresaron al mercado laboral desde Polonia y la República Checa muchos años antes del estallido de la guerra. Cuando Rusia atacó, muchos de estos ucranianos regresaron a su país natal para alistarse. Su ausencia se siente en industrias como la construcción y el transporte, dice Jacek Piechota, presidente de la Cámara de Comercio Polaco-Ucraniana. En muchas empresas polacas, los ucranianos representaban casi un tercio de la fuerza laboral.

Zelenski está tratando de convencer a sus aliados para que lo ayuden a traer de regreso a Ucrania más hombres que puedan luchar en el frente. Pero varios políticos en Polonia y Hungría han dicho que no devolverán a los refugiados ucranianos mientras continúe la guerra.

Hay una razón económica importante para mantener a los ucranianos, especialmente en países cuyos líderes se han opuesto vehementemente a la inmigración en los últimos años. Por ejemplo, las empresas se ven obligadas a buscar trabajadores mucho más lejos para cubrir los nuevos puestos de trabajo creados en fábricas que hacen automóviles o baterías.

Además de los ucranianos que ya estaban en Polonia antes de la guerra, el país todavía acoge a unos 950.000 refugiados. Su contribución al Producto Interior Bruto de Polonia estuvo entre el 0,7% y el 1,1% el año pasado, según un informe de ACNUR y la consultora Deloitte. Según este informe, los hogares de refugiados ucranianos en Polonia son autosuficientes y el 80% de sus ingresos proviene del trabajo, ya que los recién llegados ingresaron al mercado laboral más rápido de lo esperado.

En la República Checa, los refugiados ucranianos pagaron el doble en impuestos en el primer trimestre de este año en comparación con lo que recibieron en forma de prestaciones sociales, según datos del Ministerio de Trabajo. La República Checa tiene la tasa de desempleo más baja de la UE, un 2,7%, lo que significa que las empresas tienen problemas para encontrar empleados. La mayoría de los 350.000 ucranianos que hay en la República Checa son mujeres con hijos, pero en el caso de los que están en edad de trabajar, el 72% están empleados, aunque en puestos menos cualificados que los que tenían en Ucrania.

"Si queremos ser honestos, muchas empresas en la República Checa dependen de las habilidades y el trabajo duro de los refugiados ucranianos. Por ejemplo, la industria de la construcción se paralizaría sin los trabajadores ucranianos", dice Tomas Prouza, presidente del lobby principal. grupo para el comercio minorista y la hostelería de la República Checa.