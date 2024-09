Milei compra burros al ejército español para mejorar la raza

Mientras el mundo discute sobre los peligros de la inteligencia artificial y el uso de drones en guerras como la de Ucrania, Argentina ha decidido apostar fuerte… por los burros. Pero no cualquier tipo de burro: dos ejemplares de raza catalana, importados desde Zaragoza con una única misión, renovar la raza que emplea el Ejército Argentino para alguna de sus maniobras. Porque el gobierno de Javier Milei, que viene de gastarse 650 millones de dólares en 24 cazas F-16 usados por Dinamarca, también ha decidido invertir en estas 2 piezas clave para las unidades de montaña de sus tropas.

Después de un viaje épico que incluyó 1.600 kilómetros por tierra hasta Ámsterdam y un vuelo transoceánico, los animales aterrizaron en Buenos Aires el 10 de septiembre. Ahora, mientras esperan que les asignen la misión, Mundo y Unzúe, como se llaman los dos protagonistas, guardan cuarentena en el Haras Militar General Lavalle, en la provincia de Buenos Aires, donde pasarán un tiempo antes de la gran tarea: mejorar la genética del Remonta Argentino. Todo un desafío.

El coronel Pablo Antuña, de la Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino, describe la misión de estos dos burros con cierta épica que convierte este cruce de razas en una cuestión, cuanto menos, apasionante: "Queremos conseguir una nueva genética para mejorar la raza Remonta Argentino, afectada por la endogamia”, explica a Infobae, donde son fundamentales para las unidades de montaña del ejército argentino, que confían en ellos para transportar cargas pesadas a donde ningún vehículo podría llegar.

Desde Zaragoza, el coronel Emilio Escarti, jefe del Centro Militar de Cría Caballar, no sale de su asombro por el impacto que puedan tener dos burros en el contexto geopolítico sudamericano y se muestra emocionado por la operación. "No pensábamos que iba a ser de tanta utilidad para un país amigo”, ha declarado. Según la capitán Elizabeth Waimann, que acompañó a los animales en todo el trayecto desde Europa, la única forma de llevar a cabo esta operación era traer los burros a Argentina, porque "l semen congelado de asno no sirve", sentencia después de explicar que, a diferencia de lo que sucede con los caballos, los espermatozoides de los burros mueren a temperaturas bajo cero.

Los protagonistas de este episodio, Mundo y Unzúe, de 11 y 4 años respectivamente, no son conscientes de que están a punto de convertirse en leyendas. Después de superar la cuarentena, se reunirán con 24 burras argentinas, en lo que será el punto de partida hacia una nueva era para el Ejército de Argentina y su cuadra de burros.