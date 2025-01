Miles de manifestantes israelíes piden la vuelta de los rehenes a solo unas horas de que entre en vigor la tregua

Unas 2.000 personas se han manifestado este sábado en el centro de Tel Aviv para pedir el regreso de los rehenes y el final de la guerra en la Franja de Gaza. Los manifestantes se han concentrado en la calle Begin, junto al cuartel general de las Fuerzas Armadas de Israel cuando quedan apenas unas horas para la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego que venían demandando desde hacía meses.

Durante la marcha se han coreado consignas como "El Gobierno es criminal" entre un mar de banderas israelíes, algunas estadounidenses, arcoíris y enseñas amarillas que simbolizan la solidaridad con los rehenes, informa el diario The Times of Israel. "Somos todos rehenes del gobierno de la sangre", han coreado ante la sede del cuartel general de las Fuerzas Armadas.

Uno de los participantes ha enumerado desde un puente peatonal y sobre la multitud los nombres de los 98 rehenes que aún están retenidos en la Franja de Gaza. La muchedumbre ha respondido con un "¡Ya!" a cada uno de los nombres. También se han leído los nombres de los ministros que el viernes votaron en contra del acuerdo, recibidos en cambio con abucheos.

Talia Danzig, nieta del rehén Alex Danzig, muerto tras ser ejecutado después de un bombardeo israelí, ha destacado que su abuelo no podrá descansar en paz hasta que todos los rehenes vuelvan. "Los 98 vendrán a casa y recibirán el mayor abrazo que un ser humano haya recibido jamás", ha asegurado.

"He luchado para traerte de vuelta y no has vuelto a tiempo", ha añadido refiriéndose a su abuelo. "Has vuelto en una bolsa negra. En el funeral había familiares de rehenes que antes eran familias convencionales", ha recordado. "No vamos a dejar que sigan impidiendo" el acuerdo. "Basta ya de mentiras", ha espetado.

Mientras, en Jerusalén, cientos de personas han expresado también su apoyo al acuerdo de liberación y alto el fuego que comienza a aplicarse a primera hora de la mañana de este domingo. "No vamos a parar hasta que vuelvan todos", han coreado los asistentes, que han marchado hasta la plaza de Sión, en el centro de la ciudad.