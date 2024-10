Mujeres ucranianas encargadas de derribar drones rusos: así son las 'Brujas de Bucha'

Oleksii Samsonov / Global Images Ukraine via Getty Images

Mujeres ucranianas encargadas de derribar drones rusos. Se trata de las 'Brujas de Bucha', como se llaman a ellas mismas. Una unidad voluntaria de defensa aérea que busca proteger los cielos de Ucrania mientras los hombres son enviados al frente.

En declaraciones a la BBC, Valentyna, una veterinaria que se apuntó este verano a los 'drones-busters', explica que ella tiene 51 años y pesa 100 kg. "No puedo correr. ¡Pensé que me echarían, pero me aceptaron!", ha expuesto.

"Puedo hacer este trabajo. El equipo es pesado, pero las mujeres podemos hacerlo", ha razonado. Una función con la que trataron de superar la impotencia de la ocupación de las fuerzas rusas en la región de Bucha.

"Es un trabajo nervioso. Pero tenemos que mantenernos concentrados para escuchar el más mínimo sonido", ha justificado.

Una amiga suya de 50 años, Inna, profesora de matemáticas, también está en una de sus primeras misiones. "Da miedo, sí. Pero también lo es dar a luz, y lo hice tres veces", ha asegurado.

"Guardo mi ropa en el auto. Mis tacones. Me pongo un poco de lápiz labial, doy la lección. Así que vuelvo al coche, me cambio rápidamente en la curva y salgo", ha revelado sobre lo que hace entre cambio de trabajo.