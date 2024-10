Netanyahu, con el "apoyo total" de Biden, promete que Irán "pagará" por su ataque

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido esta noche que Irán ha cometido "un grave error" al lanzar su ataque con misiles contra territorio israelí por el que "pagará" las consecuencias de una ofensiva que ha repelido en gran medida el sistema de defensa aérea israelí, la conocida como 'Cúpula de Hierro', y la colaboración de EEUU.

"Irán cometió un gran error anoche, y pagará por ello. El régimen de Irán no entiende nuestra determinación de defendernos y de eliminar a nuestros enemigos (...) Aparentemente hay algunos en Teherán que no lo entienden. Lo entenderán", ha asegurado Netanyahu en un discurso publicado en sus perfiles de las redes sociales.

En este punto, el primer ministro ha mencionado directamente a otros altos cargos del Hamás y Hizbulá, ambos respaldados por Irán, porque "no entendieron" que Israel se defenderá ante cualquier amenaza. Una regla a la que se apega el Gobierno de Israel y que, según ha explicado Netanyahu, es una norma que sirve tanto para la situación en Gaza y Cisjordania, como para "la línea de fuego" en Líbano, Siria y también Irán.

Así, Netanyahu se ha referido al líder de Hamás, Yahya Sinwar; al jefe del ala militar de la milicia en Gaza, Mohamed Deif; al líder de Hizbulá, Hasán Nasralá; y el jefe militar del grupo libanés, Fuad Shukr. El mandatario israelí ha mencionado así a cuatro de los nombres más destacados de los grupos islamistas vecinos a Israel, todos fallecidos, a excepción de Sinwar, por ataques del Ejército israelí. "Hoy más que nunca las fuerzas de la luz en el mundo deben unirse y trabajar juntas contra el régimen oscuro que es la fuente del terror y el mal en nuestra región. Deben estar al lado de Israel. La elección del mundo nunca ha sido tan clara", ha remachado un Netanyahu que se ha comprometido una vez más a alcanzar "todos los objetivos de la guerra".

Por otro lado, el primer ministro de Israel ha dedicado unas palabras en solidaridad con las familias de los seis fallecidos y a los nueve heridos en el atentado en Tel Aviv, donde dos atacantes han subido a bordo de un tren y después de varios disparos, han bajado del vagón y han seguido con el tiroteo en la calle. Según las autoridades israelíes, el número de muertos asciende a seis personas, mientras que otras nueve han resultado heridas.

Al igual que en el ataque con misiles, detrás de este atentado también hay una mano asesina e intencionada. Proviene de Teherán", ha asegurado Netanyahu, atribuyendo así directamente la responsabilidad del tiroteo al régimen iraní.

EEUU, "en contacto constante" con Israel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado este martes que su equipo está "en contacto constante" con el Gobierno de Benjamin Netanyahu, después del ataque con misiles lanzado contra Israel desde Irán. "He pasado la mañana y parte de la tarde en la sala de crisis, reuniéndome con todo mi equipo de Seguridad Nacional que está en contacto constante con funcionarios y homólogos israelíes", ha indicado el presisidente estadounidense, quien por el momento no ha hablado con el primer ministro israelí.

Biden, no obstante, no ha adelantado qué tipo de respuesta habrá al ataque iraní. "Mi mensaje (para Netanyahu) dependerá de lo que finalmente concluyamos que es necesario", ha subrayado, reiterando que Estados Unidos apoya "total y plenamente a Israel". EEUU ha asegurado este martes que el ataque de Irán ha sido "ineficaz" y ha dicho que no hay muertos en territorio israelí ni daños en el armamento militar estratégico.